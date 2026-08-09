El horóscopo de hoy, lunes 10 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, lunes 10 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Su ambición es positiva, pero hoy conviene mostrar más humildad ante compañeros y responsables. Escuchar una observación no reduce su valor. En el amor, mantenga el tono cariñoso que ha recuperado durante el fin de semana.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una incomodidad sentimental puede ocupar demasiado espacio mental. No finja que no sucede nada, pero tampoco anticipe lo peor. En el trabajo, concéntrese en tareas concretas y evite contagiarse de conversaciones negativas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Los cambios profesionales pueden resultar intensos, especialmente si todavía se está adaptando a nuevas funciones o personas. Utilice su flexibilidad. En el terreno afectivo, no permita que un recuerdo antiguo condicione su interpretación del presente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Ha llegado el momento de afrontar un temor profesional que lo ha mantenido demasiado cómodo. Dé un primer paso asumible. En casa, explique sus planes con sencillez y acepte el apoyo de quien conoce bien sus capacidades.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No comparta información delicada con cualquier compañero. Una actitud discreta evitará decepciones y malentendidos. La pareja puede convertirse en su mejor apoyo si explica lo que sucede sin exagerar ni descargar toda la tensión.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una decisión profesional necesita más revisión de la que parecía. Compruebe cifras, plazos y detalles antes de responder. Aceptar el consejo de alguien experimentado le permitirá evitar un error que todavía resulta fácil de corregir.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Podría llegar una noticia profesional favorable o una respuesta que esperaba. Recíbala con alegría, pero sin adelantar acontecimientos. En el amor, demuestre que ha aprendido de un error reciente mediante hechos pequeños y constantes.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El clima sentimental empieza a mejorar y facilita una conversación que antes parecía imposible. No busque culpables. En asuntos profesionales, mantenga una actitud práctica y reserve las emociones para un espacio más adecuado.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Las dudas afectivas podrían distraerlo durante la jornada. Evite tomar una decisión solo para escapar de la incomodidad. Complete primero los compromisos urgentes y después hable con la pareja sin hacer comparaciones con el pasado.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una cierta frialdad sentimental no significa necesariamente que todo haya terminado. Puede tratarse de cansancio o rutina. En la actividad profesional, priorice bien y no asuma más carga para demostrar que resulta imprescindible.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una decisión importante en el amor requiere honestidad. Antes de hablar, diferencie qué necesita realmente y qué es una reacción momentánea. Su originalidad será útil para resolver un asunto profesional que requiere un enfoque distinto.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El estrés puede volverlo más susceptible con la pareja. Deje los problemas profesionales fuera de las conversaciones íntimas siempre que sea posible. Organizar la jornada con más margen le permitirá terminar el día menos agotado.