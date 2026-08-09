Carlos Verona, ciclista profesional: "Llego a comer 8.000 calorías en un día. Desayuno tres horas antes de la etapa, una hora antes de la carrera tomo café y alguna pasta"

Carlos Verona (San Lorenzo de El Escorial, 1992) es uno de ciclistas españoles del equipo Lidl-Trek en categoría UCI WorldTeam. Con 17 años, el madrileño abandonó su casa para formarse como ciclista en el centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat en Cataluña.

Después de ser un habitual en la selección española y obtener varios triunfos en el Cajamar Almería, Verona fue fichado por Julio Izquierdo para formar parte del equipo profesional Burgos 2016 - Castilla y León. Más tarde, los buenos resultados en el Tour de Saboya y la Vuelta a la Comunidad de Madrid sub-23 le llevaron al equipo Omega Pharma-Quick Step Cycling Team del UCI WorldTeam.

Carlos Verona, al frente del pelotón del Giro. / LIDL-TREK

Posteriormente, recaló en el Orica/Mitchelton y el Movistar Team. Actualmente, el corredor forma parte del Lidl-Trek desde 2024. Recientemente, Verona ha participado en el Tour de Francia 2026 junto a Juan Ayuso, Mattias Skjelmose y Mads Pedersen.

En cuanto su vida personal, Carlos es hermano de la ganadora de 'MasterChef 6', Marta Verona. La nutricionista se formó en el Basque Culinary Center y compagina su faceta de chef con la creación de contenido en redes sociales. Con motivo de la ronda gala, la cocinera ha viajado hasta el autobús del equipo para enseñar "la cara B del Tour de Francia".

Carlos Verona / BICIO

Durante la carrera, los ciclistas pasan muchas horas en el vehículo. Allí disponen de todo lo necesario, desde cocina hasta ducha. En la entrevista, Carlos explica el número de calorías que queman y las que necesitan para obtener la energía necesaria: "Vamos a 100-120 gramos de hidratos la hora, 15 o 20, variamos entre geles y barritas".

El atleta confiesa que le cuesta más adaptarse a las calorías de los días menos exigentes. "Los días que entrenas menos, porque intentar ingerir 2000 kcal para no ganar peso son muy pocas calorías. Habiendo días que igual gastas 5.000 - 6.000 kcal y que tienes que meter 8.000 kcal en un día", detalla Verona.

No obstante, los días de competición están marcados por un alto volumen de comidas, tanto en cantidad como en cantidad: "Desayunamos 3 horas antes de la etapa, 1 hora antes de salir hacemos un café aquí en la cafetera y siempre preparamos algún tipo de pastel casero".

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Durante la etapa, el corredor explica a su hermana que hacen una ingesta de 500 kcal por hora. Alrededor de las cinco de la tarde hacen un 'recovery shake' de proteína y tras una ducha rápida, preparan la comida (arroz, pollo, tortilla). Luego, pasan 3 horas hasta la cena y hace algunos años añadía un 'snack' entre ambos platos.

Fuente: Sport