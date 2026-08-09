Ni Grecia ni Italia: la laguna artificial más grande de Europa está en Andalucía

Con el buen tiempo instalado ya en buena parte de las jornadas de la provincia de Málaga, son muchos los ciudadanos que aprovechan sus momentos de descanso para acudir a espacios donde disfrutar de las altas temperaturas en un ambiente fresco y tranquilo. Las playas, los ríos y las piscinas suelen ser las alternativas más habituales, aunque quienes busquen un plan distinto pueden visitar la laguna artificial más grande de Europa, situada en Málaga.

Con una superficie de 1,4 hectáreas de aguas cristalinas y rodeada de arena fina y blanca, Alcazaba Lagoon se ha consolidado como uno de los enclaves preferidos tanto por malagueños como por visitantes. Este resort de lujo, al que se puede acceder mediante el pago de una entrada y cuya imagen recuerda a los paisajes del Caribe, ofrece en plena Costa del Sol un entorno ideal para disfrutar del sol, la arena y la naturaleza.

Así, esta instalación situada en el municipio de Casares, a poco más de una hora de Málaga capital, está encabezada por su laguna artificial, que emula una playa del Caribe, en la que se puede disfrutar de actividades como la vela, windsurf, paddel surf, nado, piragüismo o kitesurf, entre otros.

4.000 metros de jardines en la laguna más grande de Europa, situada en la provincia de Málaga

A esto se suman sus tres zonas de piscinas cerradas para hacer del baño una actividad segura, así como sus dos restaurantes con la mejor oferta gastronómica. Todo ello acompañado por 4.000 metros cuadrados de exóticos jardines idóneos para pasear y relajarse. Porque este entorno busca ser esa alternativa perfecta que permita tanto una jornada divertida y dinámica a través de sus actividades acuáticas, como una más relajada gracias a sus hamacas y entornos de ensueño.

"Es una visita inolvidable en la que el relax y la emoción se dan la mano", indican desde este establecimiento que este año cumple su cuarto aniversario y que está situado en la calle Cortijo del Beneficiario, en Casares.

Entrada para visitar la laguna artificial más grande de Europa, que está en Málaga

Para visitarlo, las personas que no vivan en su resort deberán pagar una entrada, que en la actualidad tiene un precio de 20 euros para adultos y 10 euros para menores, a excepción de los meses de verano, donde el precio subirá.

Además, desde este negocio que reconoce a Málaga por encima del resto de Europa explican que se utiliza tecnología por sistemas de ultrasonido para el tratamiento del agua de forma sostenible, lo que permite usar hasta 100 veces menos aditivos químicos y solo un 2% de la energía utilizada por los sistemas convencionales de piscinas.

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Todo ello se puede visitar en su horario de 11.00 a 20.00 horas durante los meses de verano, mientras que el resto del año se puede visitar de 11.00 a 18.00 horas.

Fuente: La Opinión de Málaga