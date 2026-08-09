Ana María, madre de Rafa Nadal: "Para mí, Rafa nunca fue la superestrella mundial, es simplemente el hijo desordenado al que hay que recordarle que recoja los platos. Intento cambiarlo, pero no puedo"

Ana María Parera, madre de Rafa Nadal, ha mantenido históricamente un perfil mediático bajo. Sin embargo, cada vez que ha intervenido públicamente ha dejado claro que su orgullo no se mide en Grand Slams, sino en valores.

En declaraciones recogidas por la revista ¡Hola! en 2022, subrayó que lo esencial para ella es "ver que tu hijo se ha convertido en una persona que ha luchado, sea cual sea su oficio". Una reflexión que resume la filosofía familiar que ha acompañado al tenista durante toda su trayectoria.

El éxito más allá de los títulos

Para Ana María, el triunfo de Nadal nunca ha dependido de un número concreto de trofeos. Su mirada se centra en la actitud con la que su hijo ha afrontado cada desafío, en la capacidad de esfuerzo y en la búsqueda de la felicidad por encima de cualquier obligación competitiva. "Para que triunfe en lo que él quiere y que sea feliz en lo que quiera", afirmó entonces, reforzando una visión que sitúa la persona por delante del deportista.

Rafa Nadal / .

Aunque sus apariciones públicas han sido escasas, Ana María Parera ha estado presente en los grandes escenarios del tenis mundial: Roland Garros, Wimbledon, el Abierto de Australia. Su rol, discreto pero firme, se extiende también al ámbito social como presidenta de la Fundación Rafa Nadal desde 2008, donde impulsa proyectos educativos y deportivos dirigidos a jóvenes en situación vulnerable.

Cuando Nadal alcanzó los 21 Grand Slams en 2022, su madre volvió a insistir en que la victoria era solo una parte del relato. Lo verdaderamente importante, repetía, era comprobar que su hijo seguía siendo alguien que lucha, independientemente del oficio o del escenario en el que se encuentre.

La retirada y el inicio de una nueva etapa

Tras el último partido de Nadal en la Copa Davis de Málaga en noviembre de 2024, Ana María compartió unas palabras en 'El Partidazo de COPE': "Estamos muy contentos de la trayectoria que ha tenido Rafa. Estamos muy agradecidos a la vida por todo y, bueno, a empezar otra etapa". Esa nueva fase no solo marca el final de una carrera deportiva excepcional, sino también el comienzo de una vida sin la presión constante de la élite, sin viajes interminables y sin las lesiones que marcaron sus últimos años.

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Rafa Nadal y su madre Ana María / Archivo

El contraste entre sus declaraciones en plena competición y las que ofreció tras la retirada de su hijo revela una misma convicción: el mayor triunfo de Rafa Nadal no está en una vitrina, sino en la persona que ha sido durante todo el camino. Para Ana María Parera, la verdadera victoria es que su hijo haya sabido luchar, crecer y mantenerse fiel a sí mismo.

Fuente: Sport