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Nutrición

Pablo Ojeda, nutricionista: "El 90% de los españoles no saben tomar café"

El experto recomienda tomar el café una media hora o unos 45 minutos después de haberse levantado

Tim Spector, médico y experto en microbiota intestinal: "El café de la mañana puede ayudar a tu salud intestinal y al bienestar general"

Una taza de café

Una taza de café / EFE / Paolo Aguilar

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España es un país cafetero, innegociable para muchos el sonido de la cafetera de buena mañana, ya sea en casa o en el bar. De acuerdo con la Asociación Española del Café, en su último estudio de 2025, en el país se consumen hasta 67 millones de tazas diarias, de las que aproximadamente dos tercios se consumen en casa y un tercio en hostelería. Sin embargo, alerta el nutricionista Pablo Ojeda, "el 90% de los españoles no saben tomar café".

El especialista, que ha defendido esta idea en La Sexta, diferencia entre dos tipos de personas. Por un lado, están los que toman el café por la mañana, nada más levantarse, porque les gusta y les apetece. Por el otro, están las personas que toman café "buscando las propiedades de la cafeína".

Café nada más levantarte

Buena parte de este segundo grupo, los que buscan los beneficios de la bebida y la toman nada más levantarse, está tomando mal el café, asegura Ojeda. "El momento de despertarse es el momento que más cortisol tienes al día, que es un estimulante. Si tú nada más te despiertas tomas otro estimulante de menor graduación el cortisol interfiere y no está haciendo absolutamente nada".

Así, la recomendación del nutricionista es tomar el café una media hora o 45 minutos después de haberse levantado. Eso sí, Ojeda también explica que si tomas el café nada más levantarte por placer y gusto, no supone ningún problema.

Salud intestinal

Otros expertos, como Tim Spector, médico y divulgador especializado en microbiota intestinal, han subrayado los beneficios del café en la microbiota. El estudio, en el que participó el propio Tim Spector, analizó datos del microbioma intestinal de más de 22.000 personas de 25 países. A partir de ahí, el equipo de investigadores observó una huella clara del café en el intestino. "Identificamos más de 100 especies bacterianas relacionadas con el consumo de café", relata el epidemiólogo, lo que le llevó a asegurar que "los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más rico que los no bebedores".

Entre esos hallazgos, hubo un microorganismo que destacó por encima del resto. "La más llamativa fue la bacteria 'Lawsonibacter asaccharolyticus", que aparecía entre 6 y 8 veces más en quienes tomaban café con regularidad. El médico añade que esta bacteria suele estar presente también en el intestino de las personas que no consumen café, a la espera de entrar en contacto con la bebida para activarse y multiplicarse.

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En palabras del experto, "los efectos saludables no provienen de la cafeína, sino de la rica mezcla de compuestos vegetales del café, como los polifenoles". Es decir, que los beneficios no radican tanto en el estímulo clásico de la bebida como en su composición química y en la forma en que interactúa con la microbiota intestinal.

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