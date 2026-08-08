El horóscopo de hoy, miércoles 9 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, miércoles 9 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día invita a recuperar autoestima y a dejar de tolerar bromas o actitudes que le molestan. Ponga límites sin agresividad. En casa, una conversación íntima puede renovar la confianza y preparar una semana más serena.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Aléjese durante unas horas de las personas que siempre esperan lo peor. Necesita calma, no más ruido. Una comida sencilla, un paseo o una tarde sin horarios ayudarán a su sistema nervioso a recuperar el equilibrio.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Todo el mundo parece dispuesto a contarle sus problemas, pero también debe proteger su energía. Escuche sin cargar con responsabilidades ajenas. Un rato de lectura o silencio le permitirá llegar a la noche más centrado.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La familia y las amistades cercanas le ofrecerán momentos especialmente agradables. Deje de lado una antigua diferencia y acepte un gesto de acercamiento. Un plan casero puede resultar mucho más divertido de lo que imaginaba inicialmente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Alguien de su entorno puede opinar demasiado sobre su vida sentimental. Escuche solamente aquello que sea respetuoso y útil. El resto del día favorece la diversión, el afecto y los planes que rompen la monotonía.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El cuerpo le pedirá un ritmo más lento. Descanse sin sentir que pierde el tiempo y evite llenar el día de pequeñas obligaciones. Una conversación cariñosa ayudará a confirmar que una reconciliación va por buen camino.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Deje de analizar cada palabra de una conversación sentimental. La otra persona necesita naturalidad, no perfección. Un plan cultural, un encuentro tranquilo o un rato dedicado a su imagen personal le harán recuperar el buen humor.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las amistades serán un refugio agradable después de una semana emocionalmente intensa. Acepte una invitación o dé usted el primer paso. Reír y hablar de temas sencillos le ayudará a relativizar una preocupación sentimental.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una amistad puede despertar sentimientos que no esperaba. No hace falta darles una respuesta inmediata. Disfrute de la cercanía y observe cómo se siente. Un cambio de escenario también le ayudará a cerrar mentalmente una historia antigua.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Hacer balance de su vida puede ser útil, siempre que no se juzgue con dureza. Revise objetivos y reconozca también los avances. Una tarde tranquila con personas de confianza le recordará qué tiene verdadero valor.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una situación sentimental algo confusa se verá diferente después de un día de descanso. No fuerce ninguna conclusión. Dedique tiempo a una afición original, al hogar o a personas que respetan su manera de ser.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Ampliar el círculo social le aportará alegría, pero no llene toda la agenda. Necesita combinar compañía y descanso. La pareja se mostrará más comunicativa cuando note que puede hablar sin ser interrogada ni juzgada.