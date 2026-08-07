El horóscopo de hoy, sábado 8 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, sábado 8 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La vida íntima ganará calidez si respeta el ritmo de la otra persona. Proponga un plan diferente sin imponerlo. También le vendrá bien marcar distancias con alguien que acostumbra a hacer comentarios que debilitan su confianza.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No idealice a una persona ni convierta una sospecha en una certeza. El día pide realismo y algo de humor. Un paseo, un poco de movimiento o un cambio de ambiente le ayudarán a descargar tensión acumulada.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una conversación con la familia política o con personas muy cercanas requerirá límites amables pero firmes. No hace falta discutir para defender su espacio. Reserve un rato para una afición que le permita desconectar mentalmente.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El ambiente familiar puede ser especialmente acogedor si deja de querer organizarlo todo. Acepte una propuesta improvisada y disfrute de la compañía. Un familiar con quien había perdido contacto podría darle una noticia agradable.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una reconciliación sentimental será más fácil si evita recordar constantemente el motivo de la discusión. Mire hacia delante. Cambiar la rutina con una excursión, un encuentro o una actividad nueva le devolverá ilusión y espontaneidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Haga caso a una sensación que lo anima a descansar y reducir compromisos. No todo tiene que quedar perfecto. La pareja o una amistad valorará más su presencia tranquila que cualquier plan demasiado preparado o cargado.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una disculpa sincera puede reparar una incomodidad afectiva que se ha alargado demasiado. Hable desde el corazón, pero sin dramatizar. Dedicar un rato a ordenar el hogar también le dará una agradable sensación de equilibrio.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No permita que un cambio de humor estropee un encuentro que promete ser agradable. Si necesita silencio, pídalo con naturalidad. Una conversación relajada con amigos le hará ver un problema emocional desde una perspectiva menos intensa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El pasado puede regresar en forma de recuerdo o mensaje, pero no está obligado a reabrir ninguna puerta. Valore el presente. Una actividad al aire libre o una salida breve le permitirá ordenar sus sentimientos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Puede sentir la necesidad de revisar qué espera realmente de una relación. No tome decisiones definitivas en medio del cansancio. Busque un ambiente tranquilo, recupere horas de sueño y comparta sus dudas sin culpar a nadie.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su necesidad de independencia puede convivir con el afecto si explica bien los límites. Organice un plan personal sin desaparecer ni dejar a nadie desconcertado. Por la noche, una conversación espontánea le ofrecerá una respuesta inesperada.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una actividad creativa, musical o social le cambiará el estado de ánimo. Acérquese a personas nuevas sin querer causar una impresión concreta. En el amor, la paciencia facilitará que la otra persona comparta aquello que todavía guarda.