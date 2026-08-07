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Dinámicas sociales

Una joven regresa a Catalunya tras unos años viviendo en Andalucía y cuenta su experiencia: los catalanes no lo hacen "por maldad"

La chica explica la forma de relacionarse de unos y otros y concluye: "El mayor choque cultural que yo he tenido ha sido con los catalanes"

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Un grupo de amigas en un bar.

Un grupo de amigas en un bar. / Pixnio / Marko Milivojevic

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Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

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Al viajar siempre se descubre una realidad bastante distinta, ya sea en la comida, las costumbres, en la manera de relacionarse o, incluso, en los horarios. Cada país se diferencia por sus tradiciones y muchas personas sufren un choque cultural al conocer otras ciudades.

Sin embargo, es algo que no solo ocurre entre los diferentes países, pues dentro de España cada ciudad tiene una dinámica social algo diferente que, en ocasiones, causa un choque cultural.

Debate sobre la socialización de los jóvenes

En este contexto, una joven catalana ha compartido en redes sociales su experiencia personal, comparando cómo se relacionan los grupos de amigos en los entornos de Andalucía y Barcelona.

Paola Marín explica que el mayor choque cultural siendo catalana ha sido con los propios catalanes, ya que ha vivido parte de su vida en Andalucía y se ha encontrado con esta realidad al volver a Catalunya.

A raíz de esta situación, la manera en que los jóvenes socializan vuelve a ser un tema de debate.

Preferencias sociales distintas

Marín detalla que, bajo su experiencia en Andalucía, lo más común es juntar a diferentes grupos de amigos en un mismo plan, fomentando y normalizando la convivencia entre personas que no se conocen previamente.

Una situación que se diferencia de su entorno catalán, donde mezclar círculos de amistad "no se suele hacer".

Sin embargo, aclara que "no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra" y que los catalanes no lo hacen "por maldad", simplemente se trata de preferencias sociales distintas.

"Para que tus amigas se queden en casa, pues que vengan"

A Marín, al haber crecido entre andaluces, le "encanta juntar grupos y que mis amigas se conozcan con mis otras amigas. Que salgan juntas me encanta".

Así, añade que ella es el tipo de amiga que va a decir "tía, este día vamos a salir de fiesta, dile a quien quieras que se venga, a tu grupo, me da igual".

Además, añade que "en los cumpleaños es todo mucho mejor, yo sé que no me tengo que dividir si me invitan a algún sitio. Si tengo un plan guay, le puedo decir a todas mis amigas que se vengan: me parece superguay".

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La joven catalana deja clara su opinión: "para que tus amigas se queden en casa, pues que vengan y que se lo pasen bien".

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