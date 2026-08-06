El horóscopo de hoy, viernes 7 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, viernes 7 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La conversación pendiente con la pareja puede avanzar si habla sin prisas y escucha de verdad. Por la tarde, una idea útil le ayudará a modernizar una gestión económica. No pierda energía intentando convencer a todo el mundo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un comentario desafortunado podría crear más tensión de la necesaria. Mantenga la calma y compruebe los hechos antes de sacar conclusiones. Un pequeño cambio en sus rutinas le permitirá llegar a la noche con mejor humor.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una situación actual le recordará una decisión del pasado, pero ahora tiene más herramientas para actuar bien. Muestre su experiencia ante un cambio profesional. Alguien cercano agradecerá que lo escuche sin darle soluciones inmediatas.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La jornada favorece las reconciliaciones y las conversaciones familiares que habían quedado a medias. En una cuestión profesional, recupere el nivel de exigencia que lo caracteriza. Un encuentro casual puede aclararle una duda económica.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Los asuntos sentimentales reciben un impulso agradable. Es un buen momento para acercar posiciones o recuperar la complicidad. En el trabajo, proteja lo que ha conseguido y evite contar sus planes a personas poco discretas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La intuición le indicará qué asunto necesita atención inmediata. Antes de decidir, revise los datos y escuche una opinión experimentada. En casa, una muestra sencilla de afecto ayudará a dejar atrás una pequeña incomodidad.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Reconocer un error sentimental le permitirá recuperar la tranquilidad. No intente justificarse demasiado y hable con sinceridad. En temas materiales, puede aparecer una propuesta interesante, pero conviene estudiar con calma todas sus condiciones.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las emociones pueden cambiar con rapidez y desconcertar a una persona querida. Explique qué le sucede antes de encerrarse. Una tarea complicada avanzará mejor si comparte responsabilidades y no pretende controlar cada detalle.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Comparar su relación actual con una historia anterior solo creará dudas. Céntrese en lo que tiene delante. Una amistad puede mostrarle una faceta inesperada. Deje que las cosas evolucionen sin ponerles una etiqueta demasiado pronto.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su criterio para detectar una buena oportunidad económica estará especialmente fino, pero no decida por impulso. En el ámbito profesional, haga visible su aportación. Por la noche, revise con serenidad una meta que ya no lo ilusiona.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una diferencia afectiva necesita una conversación clara, no más silencios. Diga lo que espera sin convertirlo en una exigencia. La creatividad le ayudará a desbloquear una actividad productiva o una gestión que parecía demasiado complicada.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La pareja puede mostrarse reservada, pero presionarla no facilitará las cosas. Dele espacio y observe los pequeños gestos. Una actividad social o recreativa le permitirá ampliar el círculo de conocidos y recuperar entusiasmo.