Isabel Viña, médico: "Si estás cansado, te resfrías con facilidad o tienes el estado de ánimo bajo, te puede faltar vitamina D"

En ocasiones, las personas arrastran falta de energía en su rutina diaria sin saber el motivo. Desde una sensación de cansancio persistente hasta apatía, pasando por resfriados habituales. Estas señales se pueden atribuir a muchos factores, como el estrés o un mal descanso nocturno.

No obstante, la médico Isabel Viña ha advertido que estos síntomas pueden responder a algo que suele pasar desapercibido. "Si estás cansado, te resfrías con facilidad o tienes el estado de ánimo bajo, te puede faltar vitamina D", afirma la especialista.

El atún fresco tiene un gran contenido en vitamina D / Foto de Taylor Grote en Unsplash

En redes sociales, la divulgadora ha compartido un vídeo en TikTok explicando cuáles son las consecuencias de esta carencia. Según la doctora, la vitamina Des un micronutriente que participa en procesos biológicos fundamentales, ya que "codifica nada más y nada menos que el 11% de nuestro material genético".

A este respecto, cuando la vitamina D de nuestro cuerpo es insuficiente "nuestros músculos no producen la cantidad suficiente de fibras musculares tipo 2, que nos dan fuerza y potencia". Por lo tanto, se pueden producir sensaciones como "cansancio, inestabilidad y caídas".

Exponerse 10-15 minutos al sol aumenta la aportación de vitamina D. / .

La creadora de contenido desarrolla que la vitamina D es clave para sintetizar "péptidos antimicrobianos que nos protegen frente a infecciones virales y bacterianas". Por este motivo, se trata de una ayuda para el sistema inmunológico del organismo.

Este micronutriente también es importante para el cerebro. En este órgano, la vitamina D "se encarga de una enzima que se denomina tirosina hidroxilasa funcione adecuadamente". Además, colabora en la producción de dopamina "un neurotransmisor que nos motiva y nos da esas ganas de salir adelante".

Con todo, la doctora Viña advierte sobre la aparición de apatía o un cansancio que no desaparece de la vida cotidiana. Ahora bien, la solución no es siempre recurrir al consumo de suplementos. "Más dosis no es mejor", sentencia la divulgadora en la publicación.

Según la creadora de contenido, la recomendación general sería entre "1.000 y 2.000 unidades diarias tomadas cada día". A continuación, la especialista señala que combinar la vitamina D con la vitamina K2 puede tener beneficios: "Esos efectos positivos a nivel cardiovascular y óseo que también tiene la vitamina D".

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Finalmente, cabe recordar que cada caso es diferente. Por ello, es importante acudir a un experto nutricional para evitar riesgos. El seguimiento del paciente es esencial, por lo que se recomienda acudir al médico de cabecera antes de iniciar cualquier dieta o consumo de complementos.

Fuente: Sport