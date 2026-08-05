Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaMariventÁtico AyusoSalvamento MarítimoBarcelonaGranizoJavier RuizMarruecosCentros comerciales
instagramlinkedin

SALUD

Isabel Viña, médico: "Si estás cansado, te resfrías con facilidad o tienes el estado de ánimo bajo, te puede faltar vitamina D"

La divulgadora ha compartido un vídeo en TikTok explicando cuáles son las consecuencias de esta carenci

Isabel Viña

Isabel Viña

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En ocasiones, las personas arrastran falta de energía en su rutina diaria sin saber el motivo. Desde una sensación de cansancio persistente hasta apatía, pasando por resfriados habituales. Estas señales se pueden atribuir a muchos factores, como el estrés o un mal descanso nocturno.

No obstante, la médico Isabel Viña ha advertido que estos síntomas pueden responder a algo que suele pasar desapercibido. "Si estás cansado, te resfrías con facilidad o tienes el estado de ánimo bajo, te puede faltar vitamina D", afirma la especialista.

El atún fresco tiene un gran contenido en vitamina D

El atún fresco tiene un gran contenido en vitamina D / Foto de Taylor Grote en Unsplash

En redes sociales, la divulgadora ha compartido un vídeo en TikTok explicando cuáles son las consecuencias de esta carencia. Según la doctora, la vitamina Des un micronutriente que participa en procesos biológicos fundamentales, ya que "codifica nada más y nada menos que el 11% de nuestro material genético".

A este respecto, cuando la vitamina D de nuestro cuerpo es insuficiente "nuestros músculos no producen la cantidad suficiente de fibras musculares tipo 2, que nos dan fuerza y potencia". Por lo tanto, se pueden producir sensaciones como "cansancio, inestabilidad y caídas".

Exponerse 10-15 minutos al sol aumenta la aportación de vitamina D.

Exponerse 10-15 minutos al sol aumenta la aportación de vitamina D. / .

La creadora de contenido desarrolla que la vitamina D es clave para sintetizar "péptidos antimicrobianos que nos protegen frente a infecciones virales y bacterianas". Por este motivo, se trata de una ayuda para el sistema inmunológico del organismo.

Este micronutriente también es importante para el cerebro. En este órgano, la vitamina D "se encarga de una enzima que se denomina tirosina hidroxilasa funcione adecuadamente". Además, colabora en la producción de dopamina "un neurotransmisor que nos motiva y nos da esas ganas de salir adelante".

Con todo, la doctora Viña advierte sobre la aparición de apatía o un cansancio que no desaparece de la vida cotidiana. Ahora bien, la solución no es siempre recurrir al consumo de suplementos. "Más dosis no es mejor", sentencia la divulgadora en la publicación.

Según la creadora de contenido, la recomendación general sería entre "1.000 y 2.000 unidades diarias tomadas cada día". A continuación, la especialista señala que combinar la vitamina D con la vitamina K2 puede tener beneficios: "Esos efectos positivos a nivel cardiovascular y óseo que también tiene la vitamina D".

Noticias relacionadas

Finalmente, cabe recordar que cada caso es diferente. Por ello, es importante acudir a un experto nutricional para evitar riesgos. El seguimiento del paciente es esencial, por lo que se recomienda acudir al médico de cabecera antes de iniciar cualquier dieta o consumo de complementos.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Éxito en la eliminación de los peces de los lagos pirenaicos con un producto químico: 'Se demuestra que es posible restaurar el ecosistema
  2. Lorena, dueña de una cafetería en Barcelona: 'Entre alquiler, sueldos, seguridad social y gastos fijos, son unos 7.700 euros
  3. Roca dejará de producir váteres en su fábrica de Gavà para hacer cuartos de baño enteros
  4. Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia
  5. El Gobierno cesa a una funcionaria de Seguridad Nacional por informar de que habían entrado en Ceuta 49.000 inmigrantes
  6. ¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Catalunya
  7. El Mundo Today | Los bomberos de Barcelona rescatan a un niño sepultado bajo seis toneladas de crema solar
  8. Catalunya desactiva los avisos por calor y enciende los de lluvias torrenciales ante la llegada de fuertes chubascos acompañados de tormenta

Gritar no es sinónimo de poder: Lo que realmente revela la psicología sobre quienes elevan el tono de voz

Gritar no es sinónimo de poder: Lo que realmente revela la psicología sobre quienes elevan el tono de voz

El barrio de Vallecas declara la guerra a Presa mientras el Rayo se niega a pagar por jugar en Butarque

El barrio de Vallecas declara la guerra a Presa mientras el Rayo se niega a pagar por jugar en Butarque

¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en julio de 2026

¿Vas a comprar un coche eléctrico? Estos son los 5 más vendidos en julio de 2026

La cantante argentina La Joaqui comparte con Rosalía y el público su dolorosa propuesta de separación

La cantante argentina La Joaqui comparte con Rosalía y el público su dolorosa propuesta de separación

Una nueva erupción del volcán Fuego en Guatemala afecta unas 29.000 personas

Una nueva erupción del volcán Fuego en Guatemala afecta unas 29.000 personas

Un terremoto de 6,3 sacude la isla filipina de Mindanao

Un terremoto de 6,3 sacude la isla filipina de Mindanao

Directo | Trump dice que el estrecho de Ormuz se abrirá "muy pronto" o Irán será "golpeado muy duramente"

Directo | Trump dice que el estrecho de Ormuz se abrirá "muy pronto" o Irán será "golpeado muy duramente"

Asocian la contaminación atmosférica con una mayor actividad de la artritis reumatoide

Asocian la contaminación atmosférica con una mayor actividad de la artritis reumatoide