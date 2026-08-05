El horóscopo de mañana, jueves 6 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 6 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Terminará la jornada con mayor tranquilidad si deja resueltas las cuestiones esenciales y no intenta llegar a todo. Un acuerdo profesional necesita límites éticos claros. En pareja, una propuesta sencilla puede compensar varios días de poca atención.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Comprobará que una decisión práctica comienza a dar buenos resultados. Mantenga el nuevo criterio sin querer recuperar antiguas fórmulas. Una conversación sentimental puede ser incómoda, pero también liberadora. Escuche la realidad sin convertirla en una derrota personal.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una ayuda que no esperaba facilitará la salida de una situación profesional confusa. Agradézcala y mantenga el contacto. En el ámbito personal, deje de mirar atrás. Una nueva conexión necesita espacio para crecer sin comparaciones ni recuerdos idealizados.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su implicación será reconocida cuando actúe con constancia y no busque aprobación inmediata. Un asunto económico recupera estabilidad. En familia, celebre los pequeños avances y evite presionar a los demás para que reaccionen con su mismo entusiasmo.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Empezará a entender que cierto cambio era una oportunidad disfrazada. Aprovéchelo para mostrar una habilidad nueva. En una cuestión compartida con un familiar, busque una separación ordenada de intereses. El afecto mejorará cuando los límites sean claros.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una decisión importante merece una última revisión antes de hacerse definitiva. No confunda cansancio con falta de futuro. Las nuevas ideas empezarán a encajar. En la relación, mantenga el buen clima con gestos constantes y sin recuperar discusiones superadas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su serenidad dará buenos resultados ante una persona difícil. No necesitará demostrar nada con palabras excesivas. En temas económicos, aplazar una decisión unas horas será prudente. La noche invita a cuidar el cuerpo y bajar el ritmo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Identificará mejor qué situaciones no dependen de usted. Aceptarlo le ahorrará tensión. Profesionalmente, valore alternativas en lugar de mantener una lucha que no cambia. En casa, una actitud menos exigente abrirá la puerta a una conversación reparadora.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una solución concreta le permitirá recuperar el control de un asunto material. Recuerde quién lo ha ayudado y no se atribuya todo el mérito. En el amor, cierre una etapa con respeto y evite dejar mensajes contradictorios.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un esfuerzo sostenido reforzará su posición, pero no hace falta que compita con todos. Una colaboración será útil si existen confianza y condiciones equilibradas. En la vida personal, ceder en una cuestión menor evitará una discusión innecesaria.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una idea recupera su optimismo respecto a un proyecto o una fuente de ingresos. Estúdiela antes de anunciarla. Sentimentalmente, actuar con más calma hará que las relaciones sean naturales. No intente acelerar sentimientos que todavía se están definiendo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Estará más dispuesto a aceptar los cambios y eso facilitará mucho la jornada. Una propuesta puede avanzar si formula las preguntas adecuadas. En casa, explique que necesita más variedad, pero escuche también qué necesita su pareja.