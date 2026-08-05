Ya son 100 días del viaje del manresano Enric Palà: de Catalunya a Japón en bicicleta

España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Macedonia, Grecia y Turquía. Más de 3.300 kilómetros y 100 días de ruta son los que lleva recorridos en bicicleta el manresano Enric Palà con el objetivo de llegar pedaleando hasta Japón.

Palà salió de la plaza Major de Manresa el 18 de abril, acompañado de amigos y familiares. Cien días después, ya se encuentra en Ankara, Turquía. «Se me ha pasado volando», asegura el bagenc en el vídeo publicado este viernes en las redes sociales del ‘Día 100 cruzando el mundo en bicicleta’. Ahora bien, Palà es consciente de que «todavía queda». Concretamente, trece mil kilómetros más antes de llegar a Sapporo, la quinta ciudad más grande de Japón.

En el transcurso de estos tres meses y medio, Palà ha recorrido kilómetros en soledad. Otros los ha compartido con nuevos compañeros de aventuras. Y, en algún punto del camino, se ha reencontrado con viejos conocidos. El manresano ha recopilado estas anécdotas y muchas otras en su perfil de Instagram (@enric.pala), donde ya acumula más de 30 mil seguidores.

Es en esta red social donde Palà comparte vblogs diarios en los que enseña por qué país va, muestra los diferentes paisajes que recorre sobre dos ruedas y relata curiosidades y anécdotas de su día a día. Todos los clips que publica superan las 10 mil visualizaciones, y algunos de ellos sobrepasan las 75 mil.

Noticias relacionadas

A las puertas de Asia

Una vez deje atrás Turquía y pase por Georgia tendrá que dejar de pedalear para llegar a Kazajistán. La situación en Irán y las dificultades con el visado ruso le obligarán a redirigir la ruta y a coger un avión hasta el país asiático. Después pasará por Uzbekistán, hasta entrar en China, uno de los tramos que más ilusión le hacen porque le permitirá descubrir la parte más rural y desconocida del país. Después bajará hacia el sudeste asiático y volará hasta Japón para completar el trayecto en Sapporo, donde espera llegar después de un año desde el inicio del reto.

Fuente: Regió7