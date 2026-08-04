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El aviso de privacidad que no debes ignorar: para qué sirve el punto de color que aparece en tu móvil

Los usuarios de los teléfonos no conocen el significado de estos indicadores que aparecen en la pantalla cuando la enciendes

¿Te ha suspendido WhatsApp la cuenta? Así puedes recuperarla

Gente usando su teléfono móvil

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Luis Miguel Mora

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Cada día, los móviles muestran una gran cantidad de notificaciones, alertas y avisos. La mayoría resultan fáciles de identificar, ya que suelen corresponder a mensajes, conversaciones o noticias de última hora. Sin embargo, también aparecen iconos menos conocidos que pueden ser muy útiles para comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo e incluso detectar si alguien podría estar espiándolo.

Los teléfonos inteligentes se han convertido prácticamente en una extensión de nuestro cuerpo, al igual que las notificaciones que recibimos de manera constante. Diversos estudios señalan que un usuario medio recibe más de cien avisos diarios en su 'smartphone'. Este flujo continuo puede generar estrés, ansiedad e incluso dependencia. Aun así, hay una notificación concreta a la que conviene prestar especial atención, pues su aparición indica que el móvil funciona correctamente y, además, ofrece información muy útil.

Luz verde o luz naranja

Los teléfonos móvil, especialmente los modelos de Apple, muestran en su pantalla un pequeño indicador visual verde o naranja que tienen un valor muy importante, y que de no verlos debes preocuparte. Estos puntitos que están en la parte lateral de la barra de notificaciones cambian en función del sistema operativo, pero cada vez más este sistema se está unificando.

Una persona enciende un teléfono iPhone.

Una persona enciende un teléfono iPhone. / Archivo

Por ejemplo, en Android se muestra únicamente un punto verde, mientras que en iOS puede aparecer en verde o naranja. El indicador te asiste en la mejora de la privacidad al alertarte cuando alguna aplicación está accediendo a funciones específicas de tu dispositivo móvil como el micrófono, la cámara o la ubicación de tu móvil. Muchas veces, el punto viene acompañado de un icono que representa qué herramienta se está usando en ese momento.

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Estas tres herramientas son las más importantes que tenemos, porque muchas apps las utilizan en segundo plano, y esto significan que te están espiando. En los terminales de Apple este punto aparece encima del icono de cobertura y si el LED es verde, señala que está en uso la cámara del móvil, activado por ti o en segundo plano, revelado por el ícono. Por otro lado, si es naranja es que está enchufado el micrófono, y, por tanto, te están grabando. Para evitar que esto suceda, comprueba la configuración del móvil y desactiva estos aspectos para que solo se usen cuando sean esenciales.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife

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