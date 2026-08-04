El horóscopo de mañana, miércoles 5 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 5 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La presión disminuirá cuando separe lo urgente de lo que puede esperar. Actúe con transparencia aunque un atajo parezca tentador. Un breve descanso al mediodía mejorará su rendimiento y evitará que llegue irritable a casa.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Cambiar una rutina le permitirá cuidar mejor su sistema nervioso. No necesita comenzar con grandes objetivos: caminar, dormir bien y reducir estímulos ya ayudará. En las cuentas, una pequeña corrección producirá un resultado más notable de lo previsto.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su capacidad para escuchar hará que varias personas le pidan opinión. Ayude sin cargar con responsabilidades ajenas. Una nueva posibilidad profesional puede aparecer mediante un contacto inesperado. Tenga preparadas sus ideas y preséntelas con confianza.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un detalle que parecía menor explicará el origen de un problema material. Aplique la solución poco a poco y compruebe los resultados. En el ámbito familiar, ponga límites claros sin perder la ternura. La firmeza también puede ser cariñosa.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La sensación de desánimo comenzará a desaparecer cuando se implique en una tarea creativa. No espere una inspiración perfecta. Un movimiento profesional que no había pedido puede resultar útil. Afectivamente, muestre gratitud por una iniciativa de su pareja.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Antes de cerrar una etapa profesional, revise qué alternativas reales tiene. La intuición es importante, pero necesita datos. Una idea moderna puede reactivar un proyecto estancado. Por la noche, evite seguir hablando de problemas y busque desconexión.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La tensión digestiva puede relacionarse con la manera en que acumula preocupaciones. Coma despacio y haga pausas. Una tarea laboral avanzará mejor si se concentra en el resultado y deja de estar pendiente de comentarios poco constructivos.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una conversación directa con un superior requiere preparación y serenidad. Hable de hechos concretos y no de suposiciones. Si el cuerpo sigue enviando señales de cansancio, reduzca exigencias. No debe demostrar fortaleza soportándolo todo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El apoyo adecuado llegará cuando explique el problema sin ocultar detalles. Acepte que otras personas saben más en determinados temas. Una cuestión sentimental quedará más clara si evita promesas que no está seguro de poder cumplir.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una revisión honesta de sus objetivos le mostrará cuáles siguen teniendo sentido. No mantenga una meta solamente por orgullo. Profesionalmente, la constancia dará resultado. En casa, escuchar una crítica sin ponerse a la defensiva mejorará mucho el ambiente.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su creatividad puede encontrar una aplicación práctica en una actividad que necesitaba renovarse. Anote la idea y compártala con la persona adecuada. Emocionalmente, no base su valor en la atención que recibe de alguien concreto.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una adaptación que había evitado comenzará a parecerle más sencilla. Pida una explicación práctica y ensaye sin miedo. En el amor, introducir pequeños cambios será más eficaz que reclamar una transformación completa de la relación.