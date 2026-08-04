El cambio que recomiendan los expertos en reformas: baños pequeños con más amplitud, menos ruido visual y una lavandería integrada

Si estás pensando en reformar el baño, conviene mirar más allá del color de los azulejos o del mueble del lavabo. Este espacio concentra humedad, instalaciones de agua y luz, y necesidad de ventilación, por lo que conviene planificar muy bien las obras. De hecho, el Código Técnico de la Edificación en España incluye exigencias de salubridad para reducir riesgos ligados a humedad, deterioro del edificio y calidad del aire interior.

Un cuarto de baño pequeño puede cambiar por completo si se ordenan bien los volúmenes, se eliminan elementos visuales innecesarios y se aprovechan los huecos que antes quedaban infrautilizados. En las reformas actuales, la sensación de amplitud no siempre depende de ganar metros, sino de diseñar con intención.

También influye la forma en la que se combinan materiales, luz y almacenamiento. Un baño puede parecer más moderno, más limpio y más práctico si cada decisión combina la estética con la resolución de una necesidad cotidiana.

La importancia de los revestimientos

El especialista en reformas Félix García plantea que, al remodelar un cuarto de baño, hay varias decisiones claves para que el resultado parezca totalmente diferente. Su propuesta parte de una idea clara: intervenir en puntos muy concretos para elevar el conjunto.

La primera recomendación que ofrece en un vídeo publicado en su canal de Tiktok Los Hermanos García Reformas se centra en los revestimientos. Según explica, hay que "utilizar la cerámica para dar un salto de calidad", porque este material puede transformar la percepción del baño sin necesidad de recargarlo.

Para conseguirlo, García propone combinar una cerámica lisa en la parte baja con otra en relieve en las zonas que reciben protagonismo visual. Entre los ejemplos que cita están la pared situada detrás del espejo y la zona de la hornacina.

La segunda clave que destaca es integrar un inodoro suspendido. Al quedar elevado y más limpio visualmente, permite aprovechar la parte superior para crear un hueco decorativo y funcional, que en este caso se resuelve con una hornacina de madera.

Cuida la continuidad del diseño

La tercera recomendación es la que más cambia el uso del espacio: "Utiliza el hueco de la ducha no solo para el plato, sino también para meter la zona de lavandería con secadora y lavadora". De esta manera se consigue optimizar el espacio y resolver una necesidad si la vivienda no dispone de una estancia específica que usar como lavadero.

Un hombre poniendo una lavadora. / Zowy Voeten / EPC

El último punto tiene que ver con ocultar lo que rompe la continuidad del diseño. El experto lo resume con una frase directa: "Deja todas las cosas ocultas". Y pone como ejemplo el bote sifónico, que se puede alicatar para que quede integrado.

La secuencia de ideas que propone Félix García puede resumirse así:

Cerámica lisa en la parte baja y relieve en la zona iluminada. Inodoro suspendido con una hornacina superior de madera. Ducha combinada con mueble de lavandería. Elementos ocultos que no rompan el diseño.

La necesidad de combinar estética, practicidad y seguridad

En una buena reforma siempre han de ir juntas la estética, la practicidad y la seguridad. El propio Código Técnico de la Edificación recuerda que los edificios deben disponer de medios para ventilar adecuadamente sus estancias, eliminando contaminantes habituales y garantizando la extracción del aire viciado.

Un cuarto de baño moderno. / Pexels / Max Vakhtbovycn

Esto es especialmente relevante cuando se integra una lavadora y una secadora en el baño. La humedad propia de la ducha se suma al calor y al vapor que pueden generar los electrodomésticos, de modo que la ventilación y la correcta ejecución del mueble pasan a ser decisiones esenciales, no simples detalles.

Otro aspecto a tener en cuenta es el consumo energético. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) publicó en 2025 un estudio sobre consumo y gasto energético de los hogares españoles basado en datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, con unas 24.000 viviendas encuestadas al año.

Etiqueta energética de un electrodoméstico. / .

En ese contexto, elegir bien lavadora y secadora también forma parte de una reforma inteligente. La normativa europea de etiquetado energético busca precisamente que los consumidores puedan comparar productos de bajo consumo y escoger modelos más eficientes.

Planifica la integración de lavadora y secadora

La integración de la lavandería en el baño puede ser una solución práctica en viviendas donde no hay un cuarto específico para lavar la ropa. Eso sí, requiere prever tomas de agua, desagües, enchufes adecuados, ventilación y accesibilidad para el mantenimiento de los electrodomésticos.

El mueble que oculta lavadora y secadora también ha de estar pensado para el uso diario. No basta con que se vea limpio en una fotografía: las puertas deben abrir bien, los aparatos tienen que poder extraerse si hay una avería y el calor debe poder disiparse correctamente.

Un hombre saca la colada de la lavadora. / .

Por su parte, la hornacina cumple una doble función. Sirve para guardar productos de uso cotidiano y, al mismo tiempo, introduce un punto cálido si se resuelve en madera o en un acabado similar, especialmente cuando el resto del baño apuesta por cerámica y líneas rectas.

Cada elemento del cuarto de baño ha de cumplir su función

En baños pequeños, estas soluciones ayudan a reducir el ruido visual. Un inodoro suspendido, un bote sifónico oculto, una zona de lavandería integrada y revestimientos continuos hacen que el espacio parezca más ordenado incluso cuando cumple muchas funciones a la vez.

La idea de fondo es sencilla: una buena reforma no consiste solo en cambiar piezas antiguas por otras nuevas. Se trata de repensar el baño para que cada elemento cumpla su función y encaje con el resto, desde la ducha hasta la pared del espejo, sin renunciar a una imagen más actual y cuidada.