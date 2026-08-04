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Dan Buettner, experto en longevidad: "Si bebes tu café antes del mediodía, aumentas tu longevidad. Ni por la tarde ni antes de dormir"

El investigador de las zonas azules explica cómo tomar café correctamente para ampliar sus beneficios

Dan Buettner, experto en longevidad: "Las personas con más probabilidades de vivir más tiempo no solo hacen más ejercicio"

Dan Buettner

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Javier Fidalgo

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El café es una de las bebidas más populares del mundo. Esta infusión forma parte de la rutina de millones de personas, que comienzan la jornada con una taza de café. Desde un hábito diario hasta una excusa para compartir un momento o hacer una pausa, la Organización Internacional del Café (OIC) estima que se consumen más de 2.000 millones de tazas de café al día en todo el mundo.

En los últimos años, diferentes estudios han señalado los beneficios de tomar café. No obstante, los expertos también han advertido sobre los riesgos del exceso de cafeína. Por este motivo, el experto en longevidad Dan Buettner ha compartido una serie de recomendaciones para disfrutar de esta bebida.

Dan Buettner nos da las claves para vivir más y mejor.

Dan Buettner nos da las claves para vivir más y mejor. / .

El investigador lleva más de veinte años estudiando las zonas azules, es decir, aquellos territorios donde la población es más longeva y saludable. En estos territorios, se comparten una serie de hábitos saludables que benefician el bienestar físico y mental.

"Creo que el café es una de las mejores bebidas para la longevidad", explica en una publicación de Instagram. Durante el vídeo, Buettner señala la forma adecuada y el momento correcto para ampliar los beneficios del café. En concreto, el experto insiste en tomar esta bebida antes de la comida para absorber mejor los nutrientes.

Así se prepara un buen café

Así se prepara un buen café / SPORT

"Considero que uno de los secretos más importantes para consumirlo y vivir más tiempo es hacerlo antes del mediodía. Si te tomas una o dos tazas de café antes del mediodía, realmente reduces el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares; en cambio, si lo bebes después del mediodía o por la tarde, no parece tener ese efecto", señala el autor sobre longevidad.

De hecho, tomarlo en horas posteriores puede afectar al descanso por la cafeína. "Si consumes café demasiado tarde, puede interrumpir tu sueño, y dormir mal equivale a una vida más corta", advierte el escritor. Para Buettner, la calidad del tueste también influye en los efectos de su consumo.

"El café es una de las mejores bebidas para la longevidad, pero la forma más saludable de tomarlo es, en primer lugar, elegir un tueste claro", avisa el autor. A este respecto, Buettner explica que el tueste claro "contiene menos sustancias cancerígenas".

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Después del tueste, el experto concluye en cuál es la forma más saludable de hacer café en casa: "Conviene beber café filtrado, ya que el filtro retiene los compuestos que elevan el colesterol, el colesterol malo". Afortunadamente, Dan Buettner termina explicando que "suele ser el café más barato que puedes comprar".

Fuente: Sport

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