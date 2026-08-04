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Almudena Cid (46 años): "Cualquier deportista de alto nivel debería estar cotizando a la Seguridad Social. Te jubilas, vas al historial de vida laboral y no tienes la posibilidad de cotizar porque era mínimo lo que yo ingresaba"
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Almudena Cid (Vitoria, 1980) es una de las atletas olímpicas más conocidas de nuestro país. La deportista representó a España en cuatro ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos: Atlanta (1996), Sídney (2000), Atenas (2004) y Pekín (2008). En los dos últimos consiguió diploma, siendo la única gimnasta rítmica en disputar cuatro finales olímpicas.
Con más de veinte años de trayectoria deportiva, Almudena ha conseguido un oro en los Juegos Mediterráneos de Almería (2005), ocho campeonatos de España en la categoría de honor y múltiples medallas internacionales. Además, Cid fue galardonada con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo tras retirarse en 2008.
Actualmente, la gimnasta es una de las comentaristas de Teledeporte. Fuera de la gimnasia rítmica, Almudena es autora de los cuantos infantiles 'Olympia', que narran su carrera deportiva. También se ha introducido en el mundo de la actuación, firmando una amplia filmografía en televisión.
La actriz ha formado parte series como 'Un paso adelante', 'Becarios', 'La gira', 'El don de Alba', 'Frágiles' y 'El secreto de Puente Viejo'. En la gran pantalla, Almudena Cid debutó con la película 'Errementari'. Por otra parte, la intérprete ha protagonizado diferentes cortometrajes y obras de teatro.
En 2025, Almudena Cid concedió una entrevista al Huffington Post, donde explicó cómo es su vida tras la retirada deportiva. Durante la conversación, la gimnasta reflexionó sobre unas declaraciones que hizo en 'La Revuelta', refiriéndose a la relación entre las horas de dedicación que tiene este deporte y su retorno económico.
"En deportes como el nuestro damos por hecho que el tiempo que estamos en la élite no es que vayas a ahorrar, es que tu mensualidad, que igual son 1.000 euros al mes, lo tienes para tus gastos y el ahorro es mínimo", explica la atleta olímpica. De hecho, esta remuneración tiene consecuencias al momento de jubilarse y tener una prestación económica.
"Es la lucha que yo empecé a liderar hace dos años, es que el deportista una vez que es de alto nivel, como todas las gimnastas del equipo nacional, representa a un país, le da una imagen y automáticamente debería estar cotizando a la Seguridad Social. Actualmente adelantan los autónomos para que luego el Consejo Superior de Deportes les devuelva ese dinero, pues que sea de forma automática", detalla al citado medio.
Almudena Cid habla desde la experiencia, ya que se encontró con esta situación durante su carrera deportiva: "Te jubilas, vas al historial de vida laboral, y salvo la época que yo empecé a tener más ingresos por marcas publicitarias, no tenía la posibilidad de poder cotizar porque es que era mínimo lo que yo ingresaba".
Fuente: Sport
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