El horóscopo de mañana, martes 4 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 4 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un dato que había pasado por alto puede cambiar su visión de un acuerdo. Compruebe la información antes de confiar plenamente. En el ámbito afectivo, explique qué necesita sin presentar a la otra persona como responsable de todas las distancias.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un encuentro o un consejo le hará ver por qué determinados esfuerzos no daban resultado. Esté dispuesto a modificar el método. Personalmente, no convierta una decepción en desconfianza general. Cada relación merece valorarse por sus propios hechos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una conversación profesional puede marcar el final de una etapa y el inicio de otra. Exprese su postura con serenidad. Los contactos personales serán importantes. Alguien aparentemente poco relacionado con el problema puede ofrecerle una ayuda decisiva.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Recuperará energía cuando asuma una tarea con mayor compromiso personal. No se conforme con hacer solamente lo mínimo. En cuestiones familiares, una buena noticia merece celebrarse sin adelantarse demasiado a los acontecimientos ni crear expectativas exageradas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un consejo de alguien con experiencia aclarará el sentido de un cambio reciente. Escuche antes de defenderse. En asuntos compartidos, separe las emociones de los números. La noche favorecerá una actividad divertida que recupere la complicidad de pareja.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Las soluciones de siempre no servirán para un reto nuevo. Permítase probar un enfoque distinto y no exija resultados inmediatos. En familia, su manera clara de hablar ayudará a dos personas a encontrar un punto de acuerdo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una situación inesperada puede alterar sus planes económicos. No actúe por miedo ni acepte la primera alternativa. Pida tiempo y compare opciones. En el trabajo, mantener una distancia educada ante ciertas provocaciones reforzará su posición.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La rigidez podría complicar un problema que admite varias soluciones. Escuche propuestas y adapte el plan si es necesario. Una molestia física mejorará con buenos hábitos, pero no la ignore si persiste. Cuidarse también es una prioridad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una cuestión técnica se resolverá cuando deje de darle vueltas y pida orientación concreta. Profesionalmente, no entre en luchas personales que desgastan. En el amor, una respuesta firme puede ser compatible con la delicadeza y el respeto.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Las prisas pueden llevarlo a aceptar una colaboración poco definida. Exija claridad en las responsabilidades y los beneficios. En el trato personal, admita que otras personas también pueden tener buenas ideas. Eso no reduce su autoridad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un malentendido empezará a desaparecer cuando deje de suponer y haga una pregunta directa. La jornada favorece las reconciliaciones profesionales. Sentimentalmente, reduzca la insistencia y permita que el interés de la otra persona se manifieste espontáneamente.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una novedad en su entorno exigirá rapidez de aprendizaje. No se asuste si al principio comete algún error. En temas económicos, una propuesta necesita más datos. Su pareja entenderá mejor sus inquietudes si habla sin dramatizarlas.