El horóscopo de mañana, martes 11 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 11 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un compañero puede saber más de un tema de lo que usted imaginaba. Escúchelo antes de intentar dirigir la situación. Un gasto relacionado con tecnología o mejoras necesita comparación. En casa, reserve un rato para hablar sin pantallas.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su malestar sentimental disminuirá cuando deje de buscar mensajes ocultos en cada gesto. Pregunte con claridad. Una idea antigua relacionada con el dinero podría funcionar si la actualiza y pide opinión a una persona de confianza.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una transformación en su entorno profesional puede abrirle espacio para mostrar experiencia e iniciativa. No se disperse. En la vida personal, evite revivir una culpa antigua: reconocer el error ya supone un paso importante.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El miedo a perder estabilidad puede frenar una oportunidad interesante. Infórmese bien antes de descartarla. En el ámbito familiar, alguien necesitará que lo escuche con calma. No intente resolverle la vida en una sola conversación.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una actitud poco leal de alguien de su entorno profesional puede quedar al descubierto. Evite el enfrentamiento precipitado y guarde pruebas. En temas económicos, no conceda préstamos ni realice compras importantes para quedar bien con otros.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La prisa será el principal riesgo del día. Repase un documento o mensaje importante antes de enviarlo. Fuera del trabajo, la intuición le indicará cómo acercarse a una persona querida que necesita más comprensión.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una propuesta profesional puede mejorar sus perspectivas, aunque implique aprender algo nuevo. Muestre interés y haga preguntas concretas. En la pareja, evite esperar que el otro adivine aquello que usted necesita.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El amor ofrece una oportunidad real de reparación. Hable del futuro en lugar de repetir discusiones antiguas. Un asunto económico avanzará si mantiene la discreción y no comparte cada paso con personas que no participan.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede sentirse dividido entre lo que tiene y aquello que imagina que habría podido ser. Regrese a los hechos. Una tarea profesional sencilla le ayudará a recuperar concentración. Por la noche, escriba qué espera realmente de una relación.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La distancia con la pareja puede reducirse si recuperan un gesto cotidiano que antes los unía. No busque emociones espectaculares. En temas materiales, sea prudente con una oportunidad atractiva que todavía presenta algunos puntos poco claros.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No decida sobre una relación solamente para proteger su libertad. También cuentan el afecto y los acuerdos posibles. En el ámbito profesional, una propuesta creativa tendrá más opciones si la presenta de manera ordenada y concreta.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una pausa breve durante la jornada evitará que el cansancio se convierta en irritación. La pareja no es responsable de su estrés. En la economía doméstica, revisar un gasto recurrente puede dejarle más margen del esperado.