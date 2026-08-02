El horóscopo de mañana, lunes 3 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 3 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Comience la semana estableciendo prioridades y no acepte todas las urgencias como si fueran suyas. Una decisión profesional requerirá coherencia y prudencia. En lo personal, compense su dedicación laboral con un rato de calidad junto a su pareja.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una persona pesimista podría contagiarle sus temores. Escúchela sin asumir que todo irá mal. Revisar un procedimiento o unas cifras le permitirá encontrar un error corregible. Por la noche, evite trasladar las preocupaciones a casa.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un cambio de planes puede inquietarlo, pero también conducirlo hacia una alternativa mejor. Mantenga abiertas las vías de comunicación y acepte orientación. Emocionalmente, dejar de comparar el presente con una historia pasada le dará mucha libertad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su motivación profesional se recuperará cuando recuerde qué quiere demostrarse a sí mismo. No siga la falta de entusiasmo de los demás. Una conversación casual puede aportar una pista valiosa para desbloquear una cuestión relacionada con el dinero.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una nueva responsabilidad puede parecer un inconveniente, pero terminará mostrando capacidades que tenía poco aprovechadas. Pida información antes de juzgar el cambio. La relación sentimental mejorará si propone planes concretos en lugar de esperar que el otro los organice.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No tome una decisión radical solo porque hoy se siente poco valorado. Reúna información y piense qué le conviene a medio plazo. Su capacidad negociadora será útil. En casa, una conversación tranquila reducirá un malentendido reciente.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Céntrese en sus objetivos y no malgaste energía intentando agradar a todos. Una actitud serena desactivará posibles tensiones profesionales. Antes de comprometer dinero, revise las condiciones. Su criterio será mejor después de una breve pausa.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una relación complicada con una figura de autoridad no debe hacerle dudar de su valor. Documente bien lo que hace y actúe correctamente. Fuera del trabajo, busque una actividad que descargue tensión sin exigirle demasiado.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No intente resolver solo un asunto que desconoce. Preguntar a un especialista demostrará inteligencia, no debilidad. Una decisión afectiva todavía puede expresarse con respeto. Evite prolongar situaciones que no aportan bienestar a ninguna de las partes.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su rendimiento hablará mejor que cualquier promesa. Organícese bien y haga visible su contribución sin presumir. Una posible alianza profesional o comercial necesita condiciones claras. En el amor, sustituya el control por preguntas sinceras.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una ocasión inesperada permitirá mejorar la relación con alguien que tenía una idea equivocada sobre usted. Sea cordial y no vuelva a discusiones antiguas. Una intuición práctica también podría inspirar una nueva manera de obtener ingresos.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Adaptarse a un procedimiento nuevo le evitará complicaciones. No se aferre a un sistema solamente porque lo conoce bien. Una propuesta económica puede ser interesante, pero revise compromisos y responsabilidades. En pareja, pida variedad con tacto.