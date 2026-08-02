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Dilema veraniego

Dormir con el aire acondicionado es recomendable, pero solo entre estas temperaturas: evita problemas de garganta y un consumo excesivo

Aprender a programar tu aparato y no pasarse con el frío es crucial para no ponerse enfermo en pleno verano

Carlos Llull, técnico de climatización: "Recuerda esto cuando alguien te diga 'apaga el aire acondicionado, que consume muchísimo'"

El aire acondicionado alivia, pero también puede enfermar

El aire acondicionado alivia, pero también puede enfermar / PI STUDIO

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Carmen Tomàs

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Dormir bien en las noches más calurosas del verano puede convertirse en un auténtico reto. Y aunque el aire acondicionado es la solución más inmediata, no basta con encenderlo: la temperatura a la que se ajusta marca la diferencia entre descansar de verdad o pasar la noche dando vueltas. La buena noticia es que, usado correctamente, dormir con el aire puesto no solo es bueno, sino recomendable tanto para la salud como para el bolsillo. Y es que ni el insomnio ni los aparatos

¿Cuál es la temperatura ideal para dormir?

Los grados ideales para dormir se encuentran entre los 24 y los 26 grados. El aire acondicionado no solo ayuda a alcanzar un mayor confort reduciendo el calor, sino que también minimiza la sensación de humedad. El aire favorece el sueño profundo, ya que el cuerpo necesita bajar ligeramente su temperatura para entrar en las fases más reparadoras del descanso.

La regla de los 11 grados para el aire acondicionado: el sencillo ajuste para mantener la casa fresca y ahorrar este verano

Un aparato de aire acondicionado. / -

¿Por qué no conviene bajar más la temperatura?

Puede parecer tentador poner el aire a tope en una noche especialmente calurosa, pero hacerlo por debajo de los grados recomendados el aire no trae ninguna ventaja real. Al contrario: reseca las vías respiratorias, puede provocar molestias en la garganta que pueden hacernos enfermar y dispara el consumo eléctrico sin aportar un descanso mejor.

Según indica la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL), el uso del aire acondicionado puede incrementar los problemas de garganta en verano. Además, la la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica señala que hasta un 20% de los cuadros catarrales, laringitis, faringitis o procesos bronquíticos que aparecen en verano tienen su origen en un mal uso del aire acondicionado.

Por lo tanto, usar tu aparato para poder conciliar el sueño, especialmente en noches tórridas como las del verano alicantino, resulta recomendable, pero siempre teniendo en cuenta los grados recomendados.

Pero, además de las recomendaciones con respecto a la temperatura, es imprescindible aplicar una rutina de limpieza adecuada en nuestro aparato para evitar respirar polvo y ácaros que también pueden hacernos enfermar. Aquí te explicamos paso a paso cómo limpiar tu aire acondicionado de forma sencilla.

Cómo ahorrar energía usando el aire por la noche

Además de cuidar el descanso, es posible reducir el consumo eléctrico con algunos gestos sencillos:

Usar el modo noche o sleep, disponible en muchos equipos modernos, que ajusta la temperatura de forma progresiva a lo largo de la noche para evitar un enfriamiento excesivo.

Programar el temporizador, apagando el equipo automáticamente tras 4 o 5 horas, cuando el ambiente ya suele haberse refrescado de forma natural.

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Aprovechar la tecnología inverter, presente en muchos aparatos actuales, que adapta la potencia a la demanda real y mantiene una temperatura constante con un gasto energético mínimo.

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Fuente: Información

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