El horóscopo de mañana, domingo 2 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 2 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día será más agradable si renuncia a organizarlo todo. Permita que los demás también decidan y deje espacio para la improvisación. Una conversación cariñosa puede aclarar una inquietud sentimental sin necesidad de convertirla en un drama.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

No revise una y otra vez aquello que le genera inseguridad. Céntrese en actividades que le hagan sentirse bien y rodéese de personas tranquilas. Descansar adecuadamente será esencial para comenzar la semana con una actitud más positiva.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una persona cercana necesitará ser escuchada, pero no necesariamente recibir consejos. Ofrézcale compañía y deje que se explique. Por la tarde, reserve un rato para leer, pasear o preparar un pequeño viaje que le haga ilusión.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Las relaciones familiares pasarán por un momento especialmente cálido. Aprovéchelo para acercarse a alguien con quien había perdido contacto. No quiera convertir cada encuentro en una conversación seria. Reír y compartir cosas sencillas también cura distancias.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un poco de soledad le servirá para entender por qué últimamente se siente disperso. No se obligue a estar animado todo el tiempo. Su pareja respetará su espacio si explica con cariño que solo necesita recuperar fuerzas.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El día invita a recuperar la ternura y dejar de contar quién ha cedido más. Un gesto sencillo puede cerrar una etapa de tensiones. En casa, haga solamente las tareas imprescindibles y dedique el resto del tiempo a descansar.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Evite los excesos y escuche las señales de su cuerpo. La tranquilidad será más beneficiosa que un día lleno de compromisos. Sentimentalmente, pregúntese si busca una relación sana o solo intenta huir de la sensación de soledad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El descanso no será una pérdida de tiempo, sino una necesidad. Reduzca pantallas, ruidos y discusiones innecesarias. Una actitud más flexible ayudará a resolver un cambio de planes familiar sin crear tensión ni estropear el ambiente.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un entorno tranquilo favorecerá una reflexión importante. No hace falta que tome todas las decisiones inmediatamente. Primero identifique qué necesita de verdad. Una amistad discreta puede apoyarlo sin presionarlo ni juzgar sus opciones sentimentales.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Deje que la familia haga las cosas a su manera, aunque no coincidan con la suya. Esa flexibilidad evitará discusiones y hará el día más ligero. Una conversación pausada con la pareja recuperará complicidad y confianza.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No persiga respuestas afectivas que todavía no pueden llegar. Disfrute del presente y recupere espacios personales que había dejado de lado. Un encuentro social sencillo le recordará que su felicidad no depende de una sola persona.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La necesidad de libertad podrá canalizarse con un plan diferente y compartido. Hable de sus inquietudes sin acusaciones. Un cambio de ambiente, aunque sea breve, ayudará a renovar el ánimo y reducir la sensación de rutina.