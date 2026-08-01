El parque a 6 horas de Catalunya que arrasa en redes como alternativa a Disneyland

Pasar el día en un parque de atracciones es un plan perfecto para cualquier día del año y, además, no solamente lo es para el público infantil. En Francia, el parque por excelencia es Disneyland París -que es el más visitado-, pero existen otras opciones menos conocidas y con gran valor para cualquier familia.

De esta forma, hay un parque temático francés que se ha vuelto viral en redes sociales: su proximidad con Catalunya lo convierte en un destino ideal para una escapada de 3 días o un fin de semana.

A 6 horas en coche de Catalunya

A unas dos horas en avión o unas seis horas aproximadamente en coche desde Catalunya se encuentra Futuroscope, en la ciudad francesa de Poitiers. Se trata de un parque de atracciones que está conquistando a muchas familias, al ser un destino innovador en el que disfrutar de entretenimiento, ciencia y tecnología.

Desde su inauguración en el año 1987 ha ido evolucionando año tras año, con la intención de convertirse en un destino turístico por sí mismo que cuenta con 40 atracciones y una oferta hotelera y gastronómica más que interesante. Además, hace dos años inauguraron un parque acuático: Aquascope, que cuenta con el primer cine acuático de Europa.

A diferencia de Disneyland, Futuroscope no se enfoca en personajes de animación concretos, sino que pone el foco en la innovación tecnológica, la ciencia ficción y las experiencias inmersivas del futuro, convirtiéndolo en el lugar ideal donde aprender y disfrutar en familia.

Planeta rojo y tornados

El parque, de esta forma, destaca como una de las opciones favoritas de muchas familias catalanas para una escapada. Esto se debe a que es una opción de entretenimiento didáctico, ya que las atracciones tienen una experiencia educativa detrás.

Una de las más destacadas es Objetivo Marte, una montaña rusa en la que los niños se enfrentarán a campos de erupciones electromagnéticas y erupciones solares y que en 2020 fue reconocida como 'Mejor nuevo 'roller coaster' (montaña rusa) por el European Star Award.

También alberga la que fue considerada en 2022 'Mejor atracción del mundo': Cazadores de tornados. En esta se puede aprender cómo se forma un tornado mientras la atracción simula que estás sumergido dentro de uno.

Experiencia inmersiva

Todo esto encima de una plataforma que sube, baja, se inclina y gira, viviendo la acción inmerso por una pantalla circular led con efectos especiales y escenas que simulan estar produciéndose en directo.

También se puede encontrar Kiné’eau, un estanque de agua rodeado por una pantalla panorámica de 270 grados, una cueva inmersiva donde el agua vibra según el ritmo de la historia que ocurre en la pantalla.

Pero no solo merece la pena visitarlo por las atracciones: hay experiencias irremplazables. Algunas explican fenómenos del universo, la robótica y la física espacial; otras son espectáculos visuales donde la luz, el agua y las proyecciones láser sustituyen a los fuegos artificiales.

Hoteles y restaurantes, parte de la experiencia

Incluso, los hoteles forman parte de la propia experiencia temática del viaje: el Hotel Station Cosmos representa una estación espacial y el Hotel Ecolodgee es una alternativa ecológica y sostenible.

También el Restaurante Space Loop es una escena inmersiva donde los platos atraviesan el restaurante por un increíble sistema de raíles entre aceleraciones y bucles.

Vista del Space Loop Restautant. / Futuroscope

Escapada familiar de tres días

El parque se puede recorrer en un día, pero es recomendable dedicarle más de uno para poder disfrutar tranquilos.

De esta forma, una opción para la escapada es planear un viaje de tres días. Así, se podría aprovechar dos días enteros en Futuroscope o uno en el parque principal y el siguiente día en Aquascope.

Si se hace el trayecto en coche, una muy buena opción es visitar algunos de los encantadores pueblos franceses de alrededor, como Poitiers: una maravillosa ciudad con un increíble patrimonio histórico y artístico con monumentos de arte gótico y románico.

Precio de las entradas

Los precios varían según la antelación de la compra, la temporada, las ofertas de promoción, la edad, si compras online o si son packs que incluyen algo más que solo el acceso al parque.

Aproximadamente, las entradas de un día para adultos parten desde los 39 euros en temporada baja, mientras que en taquilla el mismo día cuestan alrededor de 59 euros. Las entradas válidas para acceder al parque dos días son de unos 67 euros mínimo.

Mientras, los niños (de 5 a 12 años) pagan desde 39 euros y los menores de 5 años entran gratis.

Con esto, los packs que incluyen hotel y entrada pueden salir muy rentables: por ejemplo, el acceso para 2 días más la estancia de una noche en uno de los hoteles más sencillos para una persona sale desde 127 euros.