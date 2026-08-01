Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaInfantinoRufiánSubmarinistasEl NiñoAliança CatalanaElecciones CatalunyaEl tiempoPaula EchevarríaIncendios
instagramlinkedin

Salud

Antonio Pérez, fisioterapeuta, explica el motivo por el que puedes marearte al hacer ejercicio: "Tu cerebro le dice al corazón dónde tiene que estar la sangre"

El especialista detalla qué ocurre en el organismo cuando entrenamos con intensidad y por qué ese cambio puede provocar una sensación de mareo en algunas personas

Aurelio Rojas, cardiólogo, explica dos maniobras sencillas para controlar palpitaciones y algunas taquicardias

Antonio Pérez, fisioterapeuta

Antonio Pérez, fisioterapeuta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Si alguno ha entrenado alguna vez, sabe de sobras que después de una serie exigente tiene lugar un posible mareo, lo que provoca que en ocasiones tengamos miedo de lo que puede pasar después de esto.

Sin embargo y muy recientemente, el fisioterapeuta llamado Antonio Pérez, más concretamente conocido en redes sociales como @fisioteduca, habló de este mismo fenómeno y explicó a lo que realmente se debía.

La explicación a este fenómeno

Según comentó recientemente, dicho fenómeno se encuentra ligado a la circulación y a una maniobra respiratoria bastante común cuando levantamos demasiadas cargas.

El especialista comentaba lo siguiente: "Seguro que te ha pasado entrenando y hoy vas a saber por qué. Tranqui que casi siempre es normal. Todo es culpa de la circulación y de que estás muy fuerte."

Según detalla, al mover grandes pesos muchos deportistas realizan sin darse cuenta la maniobra de Valsalva, que consiste en contener el aire y generar presión en el abdomen.

Una persona haciendo pesas

Una persona haciendo pesas / EFE

"Esto crea una presión en nuestro abdomen que aplasta a la pobre vena cava inferior, que solo quiere devolver la sangre al corazón."

Durante el ejercicio, el flujo sanguíneo se prioriza hacia los músculos que están trabajando con mayor intensidad. “El glúteo está a tope con la sentadilla, así que la prioridad es que la sangre vaya a esos músculos, ni al cerebro ni a nada: al glúteo”.

"Sueltas la carga, coges aire, se pierde la presión, pero la sangre sigue en las piernas. Es decir, pasas de estar a tope a que tu cerebro le diga a tu corazón: ‘¿Dónde está la sangre que necesito para funcionar?"

Elevaciones laterales con mancuernas

Elevaciones laterales con mancuernas / SPORT

En ese instante, la presión arterial cae bruscamente y a la sangre “le cuesta subir a tu cabecita”. El fisioterapeuta recalca cómo el cuerpo corrige rápidamente la situación. “El cuerpo se da cuenta y manda señales para corregirlo, por ejemplo acelerando tu corazón, pero eso tarda de uno a tres segundos, el tiempo justo que te dura el mareo”.

Según menciona, la gran mayoría de ocasiones en las que esto pasa se debe a algo normal, es decir, nada raro, pero eso no quita que tengas que tener cuidado y dejarlo pasar si pasa de forma muy recurrente, ya que algo malo podría estar pasando y tú no te has dado cuenta de ello.

Noticias relacionadas

Antonio insiste en que, en la mayoría de los casos, se trata de una respuesta fisiológica normal ante altas cargas de fuerza, aunque recomienda prestar atención a la respiración y evitar incorporarse de golpe tras finalizar el ejercicio.

Fuente: Sport

TEMAS

Añádenos en Google
  1. En Galicia, en breve arderán montones de casas y aldeas enteras
  2. Atresmedia toma una decisión sobre la continuidad de Marc Giró tras las audiencias de la primera temporada de 'Cara al show
  3. ¿De dónde saldrían los 867.000 votos de Aliança Catalana? Ocho de cada 10 nuevos apoyos provienen de fuera de Junts
  4. La encuesta de EL PERIÓDICO sobre las elecciones en Catalunya, al completo: tablas, cruces y microdatos
  5. Choque diplomático entre Italia y España tras plantear Meloni la suspensión del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta
  6. Tere, última habitante de un pueblo abandonado: 'Sola no me siento para nada, aquí siempre hay...
  7. Vocales progresistas del CGPJ salen en auxilio de Bolaños tras el archivo de su queja contra Peinado: 'El interrogatorio rebasó la corrección exigible
  8. Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Miles de jóvenes llegan a la valla de Marruecos

El niño de seis años que paga su colegio vendiendo huevos: tiene marca propia, clientes fijos y una rutina de empresario

El niño de seis años que paga su colegio vendiendo huevos: tiene marca propia, clientes fijos y una rutina de empresario

El parque a 6 horas de Catalunya que arrasa en redes como alternativa a Disneyland

El parque a 6 horas de Catalunya que arrasa en redes como alternativa a Disneyland

Los psicólogos coinciden en que olvidar nombres puede ser una forma distinta de prestar atención: "La gente suele tener exceso de confianza"

Los psicólogos coinciden en que olvidar nombres puede ser una forma distinta de prestar atención: "La gente suele tener exceso de confianza"

Rueda valida "normalizar" los pactos con Vox y ve "lógico" que Feijóo busque "mayorías" si no logra gobernar en solitario

Rueda valida "normalizar" los pactos con Vox y ve "lógico" que Feijóo busque "mayorías" si no logra gobernar en solitario

Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta

Marlaska destaca que "en 24 horas" se ha revertido la crisis migratoria en Ceuta

Los expertos coinciden sobre el agua del aire acondicionado: no es potable, pero puede aprovecharse en casa

Los expertos coinciden sobre el agua del aire acondicionado: no es potable, pero puede aprovecharse en casa

Arranca la operación salida de vacaciones

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya

Consulta el estado de los pantanos en Catalunya