El horóscopo de mañana, sábado 1 de agosto: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 1 de agosto del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Desconectar unas horas le permitirá ver con mayor claridad un problema que lo ha preocupado mucho. Busque un plan tranquilo y evite hablar siempre de lo mismo. Su pareja agradecerá que le dedique tiempo sin mirar constantemente el teléfono.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un poco de actividad física lo ayudará a liberar tensión y ordenar las emociones. No alimente los celos con suposiciones. Un encuentro con una amistad de confianza puede ofrecerle una visión más serena de su situación sentimental.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una salida improvisada le cambiará el ánimo y le recordará que no todo debe estar planificado. Estará especialmente receptivo a los problemas ajenos, pero ponga algún límite. También necesita tiempo para escucharse a sí mismo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El ambiente familiar favorecerá una reconciliación o un acercamiento muy esperado. Deje a un lado los reproches antiguos y céntrese en lo que pueden compartir ahora. Una comida tranquila o una celebración sencilla creará recuerdos agradables.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Acepte una propuesta de ocio aunque al principio no le resulte muy atractiva. Cambiar de escenario le sentará bien y favorecerá la complicidad sentimental. Más tarde necesitará un rato de calma para ordenar ideas y recuperar energía.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su habilidad para poner paz será muy útil en una pequeña discusión familiar. No quiera tener la última palabra. Un plan doméstico, una buena conversación y algo de orden en casa le proporcionarán una agradable sensación de equilibrio.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El cuerpo puede notar la acumulación de nervios de los últimos días. Coma con tranquilidad y no llene la agenda de actividades. En el amor, una actitud natural dará mejores resultados que intentar impresionar o agradar constantemente.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No ignore una molestia física ni intente compensarla con planes excesivos. Lo mejor será bajar el ritmo y cuidarse. En familia, evite dar órdenes y pida las cosas con amabilidad. El ambiente cambiará enseguida.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Le apetecerá tener más silencio y menos compromisos sociales. Respete esa necesidad sin aislarse por completo. Un paseo, una excursión corta o un lugar poco concurrido lo ayudarán a pensar con calma sobre sus sentimientos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un balance personal le mostrará que ha avanzado más de lo que pensaba. No se quede solamente con lo que todavía falta. Comparta sus dudas con alguien cercano y evite querer controlar cada detalle de los planes familiares.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La sensibilidad estará más acentuada y cualquier comentario podría afectarlo. No interprete las palabras ajenas de la manera más negativa. Una actividad creativa, la música o un rato con buenos amigos le devolverán el optimismo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Busque una novedad que no obligue a nadie a seguir su ritmo. Una escapada corta o una actividad diferente puede renovar la relación. También será buen momento para reconocer un defecto con naturalidad y comenzar a corregirlo.