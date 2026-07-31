Carlos Llull, experto en climatización: "Un aire acondicionado no enfría más deprisa por poner una temperatura más baja"

¿Cuánto cuesta realmente dormir con el aire acondicionado encendido? Esta es la pregunta que cada verano satura la bandeja de entrada de Carlos Llull, electricista y técnico en climatización, quien acumula años de experiencia en la instalación y mantenimiento de equipos.

Tras un vídeo viral que alcanzó los cuatro millones de reproducciones, Llull ha decidido arrojar luz sobre las cifras reales y los mitos que rodean al confort térmico nocturno. "Mi trabajo no consiste en venderte un ventilador ni en convencerte para instalar un aire acondicionado; consiste en encontrar la solución que realmente necesita cada cliente", afirma el experto basándose en la realidad de cientos de instalaciones y no solo en catálogos.

Ventilador contra aire acondicionado: ¿por qué no es una comparación justa?

A menudo, los usuarios intentan comparar el ventilador y el aire acondicionado como si cumplieran la misma función, pero Llull es tajante: son sistemas radicalmente distintos. Un ventilador de techo moderno, con motor de corriente continua (DC), consume unos 30W en una velocidad media. Si se deja encendido ocho horas, el coste es de apenas 2,4 céntimos por noche, lo que supone menos de un euro al mes.

Aire acondicionado. / Adobe Stock.

Por otro lado, un aire acondicionado inverter moderno para una habitación similar consume unos 600W de media para mantener el confort, lo que se traduce en unos 48 céntimos por noche (alrededor de 15 euros al mes). Al analizar estos datos, Llull es muy claro: "Un ventilador de techo cuesta dos céntimos por noche; un aire acondicionado inverter 50, pero no es una comparación justa". Según explica el técnico, "es más caro que un ventilador, sí, por supuesto, muchísimo más, pero también estamos comparando dos sistemas completamente diferentes: uno únicamente mueve el aire, el otro está extrayendo calor de la vivienda y reduciendo realmente la temperatura de la habitación".

El gran secreto del ventilador

El mayor error de los usuarios, según Llull, es creer que el ventilador enfría el aire. "Si ahora mismo cogieras un termómetro, medirías la temperatura de esta habitación antes de encender el ventilador y una hora después comprobarías que prácticamente sigue siendo la misma", advierte el técnico. Lo que hace el ventilador es acelerar la evaporación del sudor y romper la capa de aire caliente que rodea nuestro cuerpo, lo que mejora la sensación térmica pero no baja los grados reales de la estancia.

Esto significa que, en noches de 24 o 25 grados, un ventilador es excelente; sin embargo, en plena ola de calor (con la habitación a 31 grados), el alivio será insuficiente porque el aire que mueve sigue estando caliente. Es ahí donde el aire acondicionado se vuelve imprescindible, ya que es el único capaz de "extraer calor del interior de la vivienda y expulsarlo al exterior", reduciendo así la temperatura real.

La combinación ganadora: ahorro y confort

Como experto, la recomendación de Llull para maximizar la eficiencia no es elegir entre uno u otro, sino utilizar los dos simultáneamente si es posible. Debido a que el aire frío es más denso y tiende a acumularse en el suelo, el ventilador ayuda a repartirlo de forma homogénea y evita que sintamos los pies fríos y la cabeza caliente.

Esta estrategia permite subir la temperatura de consigna del aire acondicionado, lo cual es la clave del ahorro real. "Si además tienes un ventilador de techo funcionando a baja velocidad, puedes poner perfectamente el aire acondicionado a 25 o incluso 26 grados. Gracias al movimiento del aire, seguirás teniendo una sensación de frescor muy agradable y el aire acondicionado necesitará trabajar menos", asegura Llull. Además, esto elimina la molesta sensación del chorro de aire frío directo sobre la cama, lo que mejora notablemente el descanso.

Errores críticos que inflan tu factura

Finalmente, Carlos Llull advierte sobre errores comunes que disparan el consumo, como poner el aire a 18 grados al llegar a casa. "Siento decirte que eso no funciona así. Un aire acondicionado no enfría más deprisa por poner una temperatura más baja... lo único que consiguen es que el equipo tenga que trabajar durante más tiempo y aumentará el consumo", sentencia el experto.

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Otros fallos recurrentes incluyen encenderlo y apagarlo continuamente, lo que obliga al compresor a trabajar con mucha intensidad en cada arranque, o el descuido de no limpiar los filtros, lo que reduce la capacidad de refrigeración y aumenta el gasto. El técnico concluye que un equipo bien dimensionado, correctamente instalado y utilizado con cabeza, entre 24 y 26 grados, es la clave para no pagar de más.