El pueblo famoso por el vino en el que nació Luis de la Fuente: atravesado por el Ebro y pionero en España

El fútbol volvió a unir a toda España enfrente del televisor para seguir un partido que ya es historia. La selección española se proclamó campeona del mundo el pasado domingo tras superar a Argentina en una final que se fue hasta la prórroga. El conjunto español, dirigido por Luis de la Fuente, empezaba el torneo siendo uno de los principales favoritos para alzarse con la Copa del Mundo.

Muchos han sido los nombres que han acaparado las portadas de los principales medios de comunicación en la última semana. Ferran Torres gracias a su gol, el papel de Pau Cubarsí o la celebración de los jugadores en Madrid tras pisar suelo español el pasado lunes. Otro de los grandes nombres es el de Luis de la Fuente.

Mientras el seleccionador dirigía a España al otro lado del charco, una localidad riojana celebraba por todo lo alto los logros que conseguía su paisano. El entrenador nació en el municipio de Haro en 1961. Este municipio riojano es el cuarto más poblado de La Rioja por detrás de Logroño, Calahorra y Arnedo. Ubicado junto a Castilla y León y el País Vasco, Haro está considerada la capital del vino de Rioja gracias al gran número de bodegas centenarias.

El refugio de Luis de la Fuente

Entre viñedos y atravesada por el río Ebro, esta ciudad mantiene un fuerte vínculo con el técnico que ha llevado a España a conquistar algunos de los mayores éxitos recientes del fútbol. Este maravilloso lugar destaca tanto por la belleza de su casco histórico como varios tesoros arquitectónicos. Antes de llevar a cabo una larga carrera como futbolista profesional, los primeros años de Luis de la Fuente estuvieron ligados con esta ciudad riojana situada en el corazón de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Haro. / Istock

Aunque ha pasado parte de su vida fuera de La Rioja, el seleccionador siempre se ha mostrado orgulloso del vínculo que mantiene con la tierra donde nació. Pero Haro no es conocida precisamente por el fútbol. Aquí el vino es el que se lleva toda la atención. La ciudad de casi 12.000 vecinos es uno de los destinos imprescindibles para descubrir la cultura del vino en nuestro país y alberga el famoso Barrio de la Estación, un espacio que tienes que visitar al menos una vez en la vida si eres amante del vino.

Todavía hoy pueden recorrerse a pie algunas de las casas vinícolas más conocidas de España (la gran mayoría aún son empresas familiares), como López de Heredia Viña Tondonia, la Compañía Vinícola del Norte de España, Gómez Cruzado, La Rioja Alta, S.A.o Bodegas Muga. Si te interesa visitarlas, lo mejor es que lo planifiques con algo de antelación, ya que muchas bodegas ofrecen recorridos guiados con cata incluida, pero suelen requerir reserva previa.

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Desde el Barrio de la Estación puedes caminar hasta el casco histórico en unos 15 minutos. Párate en la plaza de la Paz, presidida por el Ayuntamiento, y encontrarás bares y restaurantes donde disfrutar de la gastronomía riojana. Tampoco te pierdas la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, la Iglesia de Santo Tomás o algunos palacios nobiliarios que forman parte del patrimonio monumental del municipio.

Fuente: El Periódico de Aragón