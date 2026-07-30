El horóscopo de mañana, viernes 31 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 31 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una situación delicada requerirá que actúe con calma y de acuerdo con sus principios. No quiera resolverlo todo deprisa. En el amor, una conversación sincera ayudará a recuperar una cercanía que últimamente echaba de menos.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Algunos comentarios de su entorno pueden aumentar unas dudas que ya llevaba dentro. Antes de sacar conclusiones, escuche a la otra persona. Una mirada más práctica también le permitirá detectar qué conviene corregir en sus cuentas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Es un buen momento para dejar atrás una idea que ya no le aporta nada. En el trabajo, un cambio inicialmente incómodo puede abrir una puerta interesante. Acepte ayuda y no intente aparentar que lo controla todo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una noticia agradable le devolverá la ilusión y mejorará el ambiente familiar. También podría descubrir una solución sencilla para un asunto económico que parecía complicado. Mantenga los nervios bajo control y confíe en el proceso.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una propuesta diferente puede romper la rutina de pareja y darle la alegría que necesitaba. En el ámbito profesional, reciba los cambios sin tomárselos como una crítica. Quizá terminen favoreciéndolo más de lo que imagina.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El diálogo será mucho más fluido si escucha sin preparar la respuesta de antemano. Una actitud flexible mejorará tanto la relación sentimental como una cuestión familiar. Las ideas innovadoras tendrán más valor que repetir fórmulas antiguas.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

No decida bajo los efectos de la prisa o la angustia. Un imprevisto económico se resolverá mejor cuando recupere la perspectiva. En las relaciones, valore a quien le ofrece estabilidad y no solamente emociones intensas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su sensibilidad puede hacer que reaccione con más fuerza de la cuenta. Respire antes de contestar y evite descargar el cansancio sobre las personas cercanas. El cuerpo también le pide más atención, descanso y horarios regulares.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Llega el momento de expresar una decisión que ha aplazado demasiado. Sea claro, pero no duro. En una cuestión profesional o económica, consultar a alguien con experiencia le ahorrará errores y le ofrecerá una salida práctica.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Revise cómo está tratando a las personas que quiere y procure dejar más espacio a sus criterios. En el trabajo, su esfuerzo será visible si evita las quejas. Una posible colaboración merece ser estudiada sin precipitaciones.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Modere la intensidad con la que busca la atención de una persona. Mostrar interés es positivo, pero respetar su ritmo lo es todavía más. Profesionalmente, un gesto conciliador puede cerrar una antigua diferencia y facilitar nuevos acuerdos.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Necesita más movimiento y novedades, pero no hace falta romper nada para conseguirlos. Hable con su pareja y proponga cambios compartidos. En temas materiales, valore bien una oportunidad antes de descartarla por simple inseguridad.