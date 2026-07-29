El horóscopo de mañana, jueves 30 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 30 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día será favorable para cerrar una etapa y comenzar otra. Dejar atrás un antiguo orgullo facilitará el entendimiento con alguien importante.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una noticia positiva confirmará que su paciencia ha merecido la pena. La constancia también empezará a dar resultados en un asunto económico.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una invitación o un mensaje inesperado animarán la jornada. Una conversación aparentemente ligera puede acabar revelando información importante.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy podrá ver con mayor claridad qué le conviene conservar y qué debe dejar atrás. Priorizar su serenidad le ayudará a tomar mejores decisiones.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La confianza en sus capacidades le abrirá una puerta importante. Mostrarse tal como es resultará más convincente que intentar impresionar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un pequeño cambio en su rutina tendrá efectos muy positivos. Disfrutar de las cosas sencillas le ayudará a recuperar energía y cercanía con los demás.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La jornada favorecerá las decisiones equilibradas y los acuerdos duraderos. Una disculpa sincera puede reparar una distancia reciente.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una verdad que intuía quedará finalmente confirmada. Utilice esa información para avanzar y no para alimentar antiguos resentimientos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un proyecto empezará a adquirir una forma más concreta. Su optimismo ayudará a superar una etapa de dudas y contagiará a quienes colaboran con usted.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La perseverancia le permitirá alcanzar un objetivo que parecía lejano. Reconocer el esfuerzo de los demás generará un ambiente más armonioso.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una nueva perspectiva le ayudará a resolver un problema de manera original. Hablar sin prejuicios facilitará una conexión más auténtica con su entorno.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La intuición será una guía valiosa, pero tendrá que acompañarla de sentido práctico. Establecer límites claros protegerá su sensibilidad y su bienestar.