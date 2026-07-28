El horóscopo de mañana, miércoles 29 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 29 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un obstáculo aparente puede convertirse en una oportunidad para demostrar su capacidad. Controle la impaciencia y respete los tiempos de quienes trabajan a su lado.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada le recordará que no todo se puede controlar. Dejarse sorprender aportará frescura a sus relaciones y a su rutina.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una nueva información modificará su visión de un asunto. Preguntar directamente será mejor que imaginar respuestas que quizá no se correspondan con la realidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Conviene que ponga orden en sus emociones antes de tomar una decisión. Una conversación tranquila disipará una preocupación que había exagerado.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su presencia será especialmente magnética. Aproveche esta energía para presentar una idea, establecer contactos o retomar una iniciativa.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Evite cargar con problemas que pertenecen a los demás. Proteger su espacio personal no significa ser menos generoso.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una propuesta atractiva puede exigir una decisión rápida. Confíe en su propio criterio y no permita que demasiadas opiniones lo confundan.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una actitud más flexible le permitirá recuperar el control de una situación. Ceder en un detalle no implica renunciar a lo que considera importante.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Tendrá ganas de aventura y de salir de los entornos habituales. Una coincidencia puede dar lugar a una experiencia prometedora.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una responsabilidad inesperada requerirá organización. No posponga una conversación necesaria por miedo a alterar una aparente estabilidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una persona con ideas afines puede ayudarle a avanzar en un proyecto. Una amistad podría adquirir un significado nuevo o abrirle una puerta profesional.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La jornada favorecerá la introspección y el descanso emocional. No insista en mantener vínculos o compromisos que solo le generan incertidumbre.