José Ruiz, entrenador personal: "A partir de los 60 años, recomiendo caminar sobre la arena firme, cerca de la orilla, donde el apoyo es más estable y el esfuerzo sigue siendo suficiente"

Estamos en plena temporada de verano. Durante estos meses del año, miles de personas aprovechan sus vacaciones para ir a la playa. En este entorno natural, es habitual que muchos deportistas aprovechen su tiempo de ocio para hacer ejercicio al aire libre.

La actividad física es clave para el bienestar físico y mental, pero practicarla fuera de un recinto cerrado ayuda a desconectar de la rutina y conectar con la naturaleza. Sin embargo, caminar por la playa puede resultar más exigente y conviene tener precaución sobre la superficie escogida.

Así lo explica José Ruiz, entrenador personal online de 'Malagaentrena', que advierte sobre cómo hay que andar por la arena. "Caminar sobre una superficie ligeramente inestable obliga al sistema nervioso a trabajar continuamente para estabilizar el cuerpo, algo muy interesante para prevenir caídas", comienza el experto.

Running en la playa / FREEPIK.

Según el preparador físico, uno de los errores más frecuentes es caminar sobre la arena blanda en lugar de cerca del agua. Esta superficie carga más las articulaciones y aumenta la exigencia física. Por este motivo, Ruiz aconseja lo siguiente:

"Recomiendo caminar sobre la arena firme, cerca de la orilla, donde el apoyo es más estable y el esfuerzo sigue siendo suficiente", detalla el entrenador. Ahora bien, el especialista señala que es uno de los entrenamientos más beneficiosos para las personas mayores.

"Pocas actividades representan mejor el verano que pasear por la playa. Además de ser un momento agradable y relajante, caminar junto al mar puede convertirse en un excelente ejercicio para cuidar la salud a partir de los 60 años", afirma el divulgador deportivo.

Jubilados corren cerca de la playa / FREEPIK.

No obstante, es importante adaptar el entrenamiento a la condición física de cada participante: "Como ocurre con cualquier actividad física, no todo vale. La distancia, el tipo de arena, el ritmo e incluso el momento del día pueden marcar la diferencia entre una caminata muy beneficiosa o una que termina provocando molestias".

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Con todo, hablamos de una actividad física que ofrece múltiples beneficios si se realiza correctamente: "Como cualquier caminata, ayuda a fortalecer el corazón, mejorar la circulación y mantener una buena capacidad cardiovascular. Además, activa más musculatura ya que la arena supone una superficie inestable". De hecho, asegura que caminar junto al mar y escuchar las olas "ayuda a disminuir el estrés, favorece el bienestar emocional y mejora el estado de ánimo" e incluso en algunas personas "mejora la calidad del sueño".

Fuente: Sport