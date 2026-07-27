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El horóscopo de mañana, martes 28 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Conoce la suerte de tu horóscopo a partir de los signos del zodíaco, según la astrología

Consulta el horóscopo diario de tu signo de ayer, hoy y mañana

Horóscopo diario: Ana Obregón es piscis.

Horóscopo diario: Ana Obregón es piscis. / El Periódico

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Luna Viedma

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Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 28 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una energía renovada le animará a retomar un proyecto personal. Una actitud directa facilitará las cosas, siempre que mantenga la delicadeza.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un asunto material empezará a mostrar signos de mejora. Compartir sus preocupaciones aliviará una carga que llevaba demasiado tiempo soportando en silencio.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La jornada será intensa en mensajes, encuentros y novedades. Una respuesta ingeniosa puede abrir la puerta a una colaboración o a un acercamiento inesperado.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Hoy necesitará rodearse de personas que le transmitan confianza. No oculte su sensibilidad por miedo a que los demás la interpreten como debilidad.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una oportunidad para demostrar su talento aparecerá en el momento adecuado. Concéntrese en hacer bien su trabajo y no en recibir admiración inmediata.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Su capacidad de observación le permitirá detectar un error a tiempo. No dé demasiada importancia a una imperfección que apenas altera el resultado.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una situación social puede favorecer contactos interesantes. Una persona reservada podría mostrarle una faceta que no esperaba.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Tendrá fuerza para dejar atrás una preocupación que lo ha condicionado. Una conversación profunda puede marcar un antes y un después.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una idea ambiciosa necesitará un plan más concreto. El entusiasmo será positivo, siempre que lo acompañe de organización y constancia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su seriedad inspirará confianza, pero procure no parecer distante. Una muestra espontánea de afecto tendrá un gran impacto en alguien cercano.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El día le animará a romper con una rutina que ya no le estimula. Una experiencia nueva reforzará su creatividad y sus ganas de avanzar.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La creatividad será una buena vía para canalizar las emociones. Expresarse sin indirectas evitará confusiones y expectativas poco realistas.

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