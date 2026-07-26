El horóscopo de mañana, lunes 27 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 27 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Comienza una nueva semana con ganas de introducir cambios. Tome la iniciativa, pero permita que los demás encuentren también su propio ritmo.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La perseverancia le permitirá superar una dificultad práctica. Una promesa solo tendrá valor si va acompañada de acciones concretas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Recibirá una propuesta que merece ser analizada con calma. En el terreno profesional, evite responder antes de conocer todas las condiciones.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La necesidad de seguridad puede hacer que se aferre demasiado a una situación. Confiar también significa permitir que las cosas evolucionen sin controlarlas constantemente.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El reconocimiento que esperaba puede llegar de manera inesperada. No dramatice una diferencia que puede resolverse con una conversación serena.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una tarea pendiente quedará resuelta gracias a su disciplina. Reserve también espacio para el descanso y para las relaciones personales.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá que elegir entre complacer a los demás o respetar sus propias necesidades. El equilibrio comienza cuando deja de renunciar continuamente a sí mismo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una situación intensa exigirá autocontrol y perspectiva. No confunda la profundidad con el conflicto ni la pasión con la inestabilidad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El día favorecerá los planes de futuro y los nuevos aprendizajes. Compartir sus ilusiones con personas afines reforzará su motivación.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una decisión económica o profesional requerirá prudencia. Hablar de objetivos a medio plazo le permitirá evitar malentendidos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Su originalidad será muy valorada en un entorno exigente. Alguien puede interesarse por su manera diferente de interpretar la realidad.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No ignore una sensación que se repite desde hace días. Distinguir entre intuición y miedo le permitirá tomar una decisión más acertada.