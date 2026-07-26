Lucía Aguado, campeona mundial de culturismo natural: "Estoy cansada de ver a mujeres siguiendo consejos que destrozan su salud"

La industria del fitness está repleta de consejos contradictorios, especialmente para quienes están dando sus primeros pasos. Entre mitos, rutinas milagro y recomendaciones sin base científica, muchas personas terminan perdiendo tiempo, dinero e incluso poniendo en riesgo su salud.

Precisamente por eso, Lucía Aguado, conocida en redes sociales como 'Kiwi' y campeona del mundo de culturismo natural, ha querido alzar la voz: "Estoy cansada de ver a mujeres perdiendo su dinero, tiempo y energía siguiendo consejos que destrozan su salud".

Con el objetivo de combatir toda esa desinformación, ha publicado un vídeo en su canal de YouTube en el que desmonta los nueve mitos del fitness que, según explica, siguen impidiendo a muchas mujeres alcanzar un cuerpo fuerte, definido y, sobre todo, saludable.

Lucía Agudo desmiente varias cosas a tener en cuenta

Es uno de los temores más repetidos entre las mujeres que empiezan a entrenar fuerza: pensar que levantar pesas hará que su cuerpo se vuelva ancho o muy musculado. Sin embargo, la realidad es muy distinta.

Lucía Aguado explica que el entrenamiento de fuerza no ensancha el cuerpo, sino que ayuda a desarrollar una musculatura más fuerte, saludable y visualmente definida.

Diferentes tipos de mancuernas / SPORT

La ciencia respalda esta idea. Las mujeres producen entre 15 y 20 veces menos testosterona que los hombres, la hormona que más influye en el crecimiento muscular. Por eso, ganar una gran cantidad de masa muscular requiere años de entrenamiento muy específico, una alimentación orientada a ese objetivo y, en muchos casos, una predisposición genética.

Hacer pesas como si fueran cardio para "tonificar"

Otro error muy común es utilizar mancuernas muy ligeras y hacer decenas de repeticiones pensando que así se consigue un cuerpo más tonificado. Según la experta, ese aspecto firme depende de aumentar la masa muscular, un proceso que necesita trabajar con una carga que realmente suponga un esfuerzo.

Lo recomendable es elegir un peso que permita completar entre seis y diez repeticiones con dificultad, ya que esa tensión mecánica es la que estimula el crecimiento del músculo.

Además, Lucía recuerda que durante las primeras semanas es normal sentirse más hinchada. Esa inflamación es temporal y forma parte del proceso de recuperación de las fibras musculares, por lo que desaparece con el paso del tiempo.

Hacer pesas ayuda a reducir el riesgo de mortalidad prematura / SPORT

Pensar que el pilates sustituye al entrenamiento de fuerza

El pilates ofrece numerosos beneficios, como mejorar la movilidad, la postura o reducir el estrés, pero no puede reemplazar al entrenamiento de fuerza cuando el objetivo es ganar músculo o proteger la salud ósea.

Lucía Aguado recuerda que, especialmente a partir de los 40 años, las mujeres pierden masa muscular y densidad ósea con mayor rapidez. Sin un estímulo suficiente mediante cargas, el cuerpo no recibe la señal necesaria para fortalecer los huesos y prevenir problemas como la osteoporosis.

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Por eso, recomienda que la fuerza sea la base del entrenamiento y que el pilates actúe como un complemento.

Fuente: Sport