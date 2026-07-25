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Bibi, peluquera, sobre cómo conseguir el rubio perfecto: "El matiz neutraliza el fondo de aclaración, pero no soluciona problemas"

La menopausia provoca pérdida de cabello en cuatro de cada 10 mujeres: "Sufres mucho porque sientes el estigma todo el rato"

La clave para conseguir el rubio perfecto no está en el matiz.

La clave para conseguir el rubio perfecto no está en el matiz. / MAGNIFIC

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"Si tus rubios no aguantan los seis meses y amarillean de seguida, hoy te voy a explicar el porqué". Así comienza el vídeo publicado por Bibi (@bibihairdresser), una peluquera afincada en Barcelona que a través de sus publicaciones de TikTok comparte consejos sobre el cuidado y tratamiento del cabello.

Lejos de lo establecido dentro de la creencia popular, la duración de un tinte no depende únicamente del matiz elegido, sino que se remonta a un paso previo a dicha elección. "La mayoría cree que el error está al elegir el matiz, pero créeme que está justo antes de empezar", explica la especialista.

La clave del éxito: el fondo de aclaración

Tal como explica la estilista, "el rubio perfecto y duradero dependerá del fondo de aclaración que conseguimos". Para conseguirlo, una de las vías más comunes es "matizar con el tono más claro de la carta". Sin embargo, aquellas personas que se decantan por esta alternativa deben tener en cuenta la siguiente advertencia que lanza la peluquera: "Si matizas sobre un fondo de aclaración que no ha quedado limpio y tiene restos cálidos, eso no va a aguantar".

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El vídeo llega a su fin con una afirmación que no deja lugar a dudas: "El matiz neutraliza el fondo de aclaración, pero no soluciona problemas", sentencia la autora del vídeo.

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