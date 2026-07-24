Quién es Loredana: Mujer de Karim Adeyemi y rapera kosovar

Tras varios días de trámites y burocracia, Karim Adeyemi es por fin jugador del FC Barcelona. El club ha confiado en el ya exjugador del Borussia Dortmund para reforzar una delantera donde las posibles salidas y entradas acaparan gran parte de la atención mediática del verano azulgrana.

Tras Anthony Gordon, el alemán llega a las órdenes de Flick con la confianza de tener a un compatriota en el banquillo, aunque deberá ganarse los minutos contra una competencia del más alto nivel.

Adeyemi, nuevo fichaje del FC Barcelona / Gorka Urresola

Quién es Loredana, su esposa y una cantante de éxito en Kosovo

Una de las personas más importantes en la vida de Adeyemi es, sin duda alguna, su esposa: la rapera Loredana Zefi, de 30 años, de origen kosovar, aunque nacida y criada en Lucerna, Suiza, donde su familia llegó durante el conflicto bélico en los Balcanes.

Es una música que compone principalmente en alemán y en albanés y que saltó a la fama en 2018 gracias a su canción 'Sonnerbrille' ('gafas de sol', en castellano) y mantiene un estilo apegado al rap, el trap y el pop urbano. Su éxito la hizo conocida tanto en Alemania, como en Austria y Suiza, aunque tuvo el respaldo de ser una persona ya conocida en las redes sociales previamente gracias a su imagen.

Actualmente cuenta con 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify y con tres millones de seguidores en Instagram, donde ya ha dejado claro que seguirá a su pareja también en Barcelona.

Sin embargo, antes de estar con el futbolista, Loredana mantuvo una relación con el también músico, Mozzik. Ocurrió en 2018 y en un año ya se habían casado y habían dado la bienvenida a su primera hija, Hana, aunque el amor terminó en 2019 y separaron sus caminos.

No fue hasta 2022 cuando la vida de la rapera se cruzó con la del futbolista e iniciaron su relación amorosa. La primera cita, sin embargo, no tuvo mucho glamur: comieron un döner en el coche, un plan que a priori podría parecer escaso, pero que ella más tarde reconoció que le ayudó a decidir por Adeyemi porque no había tratado de ganársela con lujos.

En 2024 se casaron y la influencia de la cantante en el futbolista fue grande, ya que él mismo ha comentado que le ha convertido "en un hombre mejor" y ha alabado su relación, destacando que "su esposa ha traído una nueva familia a su vida, es maravilloso contar con ellos".

Hace unos meses, salió a la luz una supuesta petición de Loredana a su marido que le alejaba del club alemán: quería vivir en una gran capital europea. La petición, finalmente, pudo ser ejecutada gracias al interés del Barça en el extremo, algo que les permitirá vivir en una de las mejores ciudades del mundo.

Abbey y Alexandra, sus padres y su modelo a seguir

El extremo es hijo de la ciudad de Múnich, aunque sus padres nacieron fuera de Alemania y llegaron a Baviera con el deseo de encontrar una vida mejor, aunque durante los inicios se vieron obligados a pluriemplearse para poder conseguir sustento a final de mes.

Karim Adeyemi posa con su familia en la presentación de su fichaje por el Borussia Dortmund. / ·

Su padre, Abbey Adeyemi, es de origen senegalés y su madre, Alexandra Adeyemi, llegó procedente de Rumanía. "Mis padres lo pasaron mal en Alemania. Trabajaron en varios empleos para llegar a fin de mes. Pero en Nigeria la gente tiene aún menos", comentaba el propio futbolista sobre sus progenitores en una entrevista con el canal oficial del Borussia.

Sin embargo, la familia estaba sola porque el resto de integrantes se quedaron en su país de origen, una de las cruces del nuevo jugador del Barça: "La familia es algo especial. Lo ideal sería tenerlos a todos aquí conmigo. Tengo un vínculo muy estrecho con mi madre y mi padre", comentaba en el pasado el nuevo jugador del FC Barcelona.