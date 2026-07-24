El horóscopo de mañana, sábado 25 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 25 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La jornada será favorable para actuar, pero no para precipitarse. Escuchar antes de responder evitará un enfrentamiento innecesario.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Un cambio de planes puede alterar su ritmo, aunque también abrirá una alternativa interesante. Adaptarse sin perder la calma será la clave del día.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La curiosidad le conducirá hacia una propuesta estimulante. Una conversación espontánea puede despertar su interés por una persona o por un proyecto nuevo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Conviene que se concentre en aquello que le proporciona estabilidad. No interprete el silencio de los demás sin conocer antes sus motivos.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Hoy tendrá facilidad para convencer y motivar a quienes lo rodean. Utilice su capacidad de liderazgo para unir al grupo, no para imponer su criterio.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un pequeño imprevisto exigirá que reorganice la jornada. Sea menos exigente consigo mismo y valore también lo que ya ha conseguido.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una decisión compartida requerirá sinceridad y equilibrio. Decir con claridad lo que necesita facilitará un entendimiento más justo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

No permita que una sospecha ocupe más espacio del necesario. Una conversación directa le ahorrará horas de interpretaciones y dudas.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El deseo de novedades le llevará a explorar una posibilidad diferente. Una propuesta atrevida puede convertirse en el comienzo de una experiencia memorable.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Avanzará más si reparte las responsabilidades y no intenta asumirlo todo. Delegar demostrará confianza en los demás y reducirá su cansancio.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Las ideas fluirán con facilidad y encontrará personas dispuestas a escucharlo. El sentido del humor suavizará una situación que parecía demasiado seria.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una emoción intensa puede ayudarle a comprender con claridad qué necesita. No sacrifique su tranquilidad únicamente para evitar decepcionar a otra persona.