El horóscopo de mañana, viernes 24 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 24 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Cierre la semana con prudencia económica y confianza profesional. En el amor, un gesto sencillo puede confirmar que la calma vuelve.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una decisión práctica puede liberarle. En el trabajo, no rechace lo nuevo solo por miedo. La pareja necesita más ternura.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una conversación con autoridad puede suavizarse si no exagera. En dinero, guarde margen. En casa, un pequeño cambio ayuda.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El trabajo pide más atención, pero sin castigarse. En el amor, no exija demostraciones constantes. Su economía empieza a respirar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una oportunidad profesional puede ponerle a prueba. En dinero, recupere una ilusión. En el amor, acepte espacios sin dramatizar.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Un buen resultado llegará si mantiene reserva y método. En el amor, salir le conviene. En dinero, aproveche el alivio.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La semana se cierra con más movimiento. En el trabajo, una prueba puede beneficiarle. En el amor, permítase empezar con alegría.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un reto laboral puede confirmar su fuerza. En dinero, no decida por terquedad. En el amor, proteja su paz.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Su energía puede destacar si actúa con medida. En el trabajo, resuelva una situación difícil. En pareja, baje la exigencia.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una valoración profesional puede animarle. En dinero, revise antes de insistir. En el amor, cuidar los detalles le dará proximidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un cambio laboral puede empezar como una idea. No se precipite. En el amor, la claridad vale más que una ilusión.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No deje que una crítica defina su valor. En el trabajo, busque apoyo. En el amor, avance con esperanza tranquila.