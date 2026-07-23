El horóscopo de mañana, domingo 26 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 26 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un reto pondrá a prueba su determinación, pero también su paciencia. Evite convertir cada diferencia de opinión en una competición.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada invita a disfrutar de los pequeños placeres sin prisas. Un ambiente tranquilo favorecerá una conversación íntima y reparadora.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tendrá muchas cosas en la cabeza y le convendrá ordenarlas antes de actuar. Centrarse en una sola prioridad le permitirá avanzar con mayor claridad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un asunto familiar puede reclamar su atención. Cuidar de los demás será positivo siempre que no se olvide de sus propias necesidades.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su confianza aumentará y le permitirá afrontar una situación delicada. Un gesto de reconocimiento hacia otra persona tendrá más impacto del que imagina.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Es un buen día para revisar hábitos y eliminar obligaciones innecesarias. No busque soluciones perfectas: lo que funciona también merece ser valorado.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una actividad agradable le ayudará a recuperar el equilibrio. Un detalle inesperado puede reavivar una relación o una amistad que había perdido intensidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La jornada puede traerle una revelación sobre sus verdaderos deseos. Aceptar lo que siente será el primer paso para dejar atrás una etapa confusa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un encuentro o una salida improvisada le devolverán el entusiasmo. Su naturalidad resultará especialmente atractiva y contagiosa.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Necesitará desconectar de las responsabilidades durante unas horas. Mostrar una faceta más relajada sorprenderá gratamente a quienes suelen verlo demasiado serio.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una conversación estimulante hará que se replantee una antigua idea. Las diferencias pueden resultar enriquecedoras cuando existe respeto mutuo.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy estará especialmente receptivo a los ambientes y las emociones. Rodéese de personas que le transmitan calma en lugar de incertidumbre.