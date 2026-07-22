'Guerra de hamacas': unos turistas luchan en un hotel de Roquetas del Mar para conseguir el mejor sitio

Llega el verano y, con él, las batallas por las tumbonas en los hoteles. Se repiten año tras año y, aunque la mayoría de estos episodios no pasan a mayores,suelen terminar generando, cuando menos, un intenso debate en las redes sociales.

San Fermín en la piscina

La cuenta de X Lío de Vecinos, que plasma los líos, broncas y curiosidades de las comunidades de vecinos, ha difundido un vídeo, grabado en un hotel de Roquetas de Mar (Almería), en el que se ve cómo unos turistas esperan en fila frente a los accesos, cerrados, de la piscina del complejo.

Vestidos con el tradicional atuendo de los sanfermines, los huéspedes cantan y bromean hasta que el personal del establecimiento da la señal de salida y, justo en ese momento, todos echan a correr, como si fueran los toros de San Fermín, para asegurarse una tumbona.

Las imágenes han provocado numerosas reacciones en la red. Entre ellas destaca la de Gualtrapa, que ha criticado la escena en otra publicación: “La España paleta y borrega que paga barbaridades por irse de vacaciones a la playa y no salir del hotel, incluso peleándose por coger una tumbona junto a la piscina”.

Una nariz rota en Santa Susanna

Lo cierto es que las hamcas de las piscinas de hotel o playas privadas da mucho que hablar. Apenas hace unos días, las vacaciones de los huéspedes de un hotel de Santa Susanna, en Barcelona, también se vieron alteradas por una multitudinaria pelea en la piscina del establecimiento.

El origen del conflicto parece estar en que una niña de 13 años se habría sentado en una tumbona que no le correspondía, a lo que su ocupante reaccionó propinándole varios golpes que le dejaron la nariz rota.

Algunos testigos señalan que la pelea escaló de nivel debido a la tensión por la reserva de tumbonas, una práctica prohibida en la mayoría de hoteles, pero que sigue siendo muy común entre los huéspedes, que suelen dejar sus pertenencias sobre los asientos o incluso duermen en ellas para tenerlas listas para el día siguiente.

Justicia por las tumbonas

Y precisamente por ser una práctica prohibida, ha habido quien ha decidido involucrar a la justicia, llegando a ganar el caso: tal y como recogen varios medios, como 'The Guardian', en mayo pasado un turista alemán tuvo que ser indemnizado con casi 1.000 euros tras pasar unas vacaciones en Grecia sin conseguir una tumbona, habiéndose levantado cada día a las seis de la mañana.

Otros, en cambio, se han tomado la justicia por su mano: en 2023, una turista británica retiró hasta ocho toallas de unas tumbonas vacías de un hotel en Tenerife (Islas Canarias), mientras que, el pasado mes de junio, otro británico decidió rociar unas tumbonas de Mallorca con polvos pica-pica para ahuyentar al resto de los huéspedes.

Actitud agresiva en vacaciones

Estas escenas se repiten cada año alrededor del mundo. No obstante, ¿a qué se debe esta 'guerra de tumbonas'? Lo cierto es que, durante las vacaciones, las personas sentimos la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo, de alejarnos de la rutina e invertir bien el dinero, por lo que a menudo se genera una actitud de consumo agresiva.

Esto tiene una explicación sociológica y psicológica: según la teoría del conflicto realista de Muzafer Sherif, el enfrentamiento intergrupal surge cuando hay competencia por recursos limitados; en este caso, las tumbonas. La percepción de que no haya suficientes para todos genera rivalidad y altercados.

Por otro lado, siguiendo la teoría del Fomo ('Fear of Missing Out', que puede traducirse como 'miedo a perderse algo'), el turista, al haber pagado un alto precio por sus vacaciones, percibe la falta de tumbonas como una pérdida directa de sus derechos y disfrutes vacacionales, algo que le acaba generando ansiedad.