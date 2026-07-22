El horóscopo de mañana, jueves 23 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de hoy, jueves 23 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una invitación o encuentro puede animarle. En el trabajo, mantenga la discreción. En dinero, espere antes de firmar o prometer.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La jornada puede traer soluciones prácticas. En el trabajo, no deje que el miedo decida. El amor necesita más contacto y menos excusas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un espacio más agradable le cambiará el humor. En el trabajo, una oportunidad todavía está viva. En el amor, confíe más.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Actuar con cuidado le evitará problemas profesionales. En dinero, la calma vuelve poco a poco. El amor pide paciencia real.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Empieza una etapa con más fuerza personal. En el trabajo, muestre competencia. En el amor, no decida solo por orgullo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La prudencia le protegerá de tensiones laborales. En dinero, respire antes de gastar. Una salida social puede traerle aire fresco.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una noticia profesional puede exigirle seguridad. No busque gustar a todo el mundo. En el amor, una nueva etapa pide confianza.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una negociación puede mejorar si acepta ayuda. En el trabajo, lidere sin imponer. En el amor, alejarse puede ser sano.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un cambio bien pensado puede dar frutos. En el trabajo, aporte soluciones concretas. En el amor, evite juzgar cada detalle.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una muestra de cariño puede llegar cuando menos la espera. En el trabajo, continúe firme. En dinero, ajuste expectativas sin perder confianza.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una idea humanitaria o social puede entusiasmarle. En el trabajo, valore cambiar rutinas. En el amor, no se engañe por comodidad.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El día pide límites claros. En el trabajo, no cargue con desprecios. En el amor, una esperanza necesita tiempo.