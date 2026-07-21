La Ribeira Sacra afronta su semana decisiva en la Unesco para convertirse en Patrimonio Mundial

La Ribeira Sacra vive una de las semanas más importantes de su historia reciente con la mirada puesta en la ciudad surcoreana de Busán, que acoge la 48ª reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, el órgano encargado de decidir si el territorio gallego logra finalmente su inscripción en la prestigiosa Lista de Patrimonio Mundial. La candidatura, presentada bajo la denominación Paisaje del Agua de la Ribeira Sacra, es la única propuesta española que será evaluada en esta edición.

La decisión final se conocerá previsiblemente entre el viernes 24 y el lunes 27, cuando los representantes de los 21 países que integran el Comité analicen la treintena de candidaturas procedentes de distintos puntos del mundo. Para la comarca situada entre las provincias de Lugo y Ourense, la resolución supondrá un momento histórico, ya que aspira a convertirse en el quinto bien gallego reconocido por la Unesco, tras el casco histórico de Santiago de Compostela, los Caminos de Santiago, la Muralla Romana de Lugo y la Torre de Hércules.

La candidatura gallega llega a Busán con un importante desafío: el informe desfavorable emitido el pasado mes de marzo por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco. El documento reconoce el buen estado de conservación del territorio y destaca la calidad de sus infraestructuras turísticas, pero cuestiona que el paisaje reúna las características necesarias para ser considerado un ejemplo excepcional de asentamiento humano tradicional o de uso singular del territorio. Asimismo, señala dudas sobre los criterios de integridad y autenticidad del bien y advierte sobre el posible impacto de embalses y proyectos industriales próximos.

Pese a este revés técnico, tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno de España decidieron mantener la candidatura y defenderla hasta el final. Ambas administraciones recuerdan que el informe de Icomos tiene carácter consultivo y que la última palabra corresponde exclusivamente al Comité de Patrimonio Mundial.

En las últimas semanas se han intensificado los contactos diplomáticos y las gestiones institucionales para trasladar a los países miembros los argumentos que respaldan la candidatura. La decisión recaerá en representantes de Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, República Checa, Granada, Jamaica, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Líbano, Mongolia, Perú, Polonia, Corea del Sur, Senegal, Suiza, Togo, Turquía, Ucrania, Tanzania y Vietnam.

El conselleiro de Cultura, José López, reiteró recientemente la "defensa inquebrantable" de la propuesta gallega y recordó que existen precedentes de bienes que consiguieron la declaración de Patrimonio Mundial pese a contar inicialmente con informes negativos de los órganos consultivos. Entre ellos figuran el oasis de Al-Ahsa, en Arabia Saudí, o la Iglesia de la Natividad de Belén, en Palestina.

La Ribeira Sacra defiende ante la Unesco un modelo de paisaje cultural vivo, resultado de más de quince siglos de interacción entre el ser humano, el agua y el territorio. Tras la retirada de una primera candidatura en 2021, el expediente fue reformulado para poner el foco en el papel de los ríos Miño y Sil como elementos configuradores del paisaje y en la acción continuada de las comunidades que habitan sus 26 municipios.

Los promotores de la candidatura destacan que la zona constituye un ejemplo singular de adaptación humana a un entorno complejo, con elementos tan característicos como la viticultura heroica en bancales, los monasterios históricos, los antiguos molinos, las aldeas tradicionales y una extensa red de manantiales y cursos fluviales que han condicionado durante siglos la vida económica y social de la comarca.

Vecinos, viticultores, guías turísticos, emprendedores y expertos en patrimonio han participado en los últimos años en numerosas iniciativas de apoyo a la candidatura. Todos ellos coinciden en reivindicar el valor de un territorio cuya identidad está profundamente ligada al agua, al trabajo comunitario y a la conservación de un paisaje único.

Mientras la atención se centra en Busán, las instituciones gallegas continúan reforzando su compromiso con el desarrollo sostenible de la comarca. Precisamente este mes, la Diputación de Lugo renovó su convenio de colaboración con el Consorcio de Turismo de la Ribeira Sacra, aportando 25.000 euros a un presupuesto global de 160.000 euros destinado a garantizar el funcionamiento de la entidad durante este año.

La presidenta de la Diputación, Carmela López, subrayó que, independientemente del resultado que adopte la Unesco, el objetivo seguirá siendo consolidar un modelo turístico sostenible que proteja el paisaje, preserve el patrimonio y contribuya al desarrollo económico y social de la comarca. En la misma línea, destacó el papel del Consorcio de Turismo en la gestión de proyectos estratégicos, la captación de fondos públicos y la coordinación de iniciativas destinadas a impulsar el territorio.

La candidatura de la Ribeira Sacra competirá con otras propuestas de gran relevancia internacional, entre ellas el yacimiento arqueológico de Sebastia, en Palestina; el monte Olimpo y su entorno natural, en Grecia; las playas del desembarco de Normandía, en Francia; o varios espacios culturales de Brasil y Turquía.