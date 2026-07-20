Los mejores memes de la victoria de España contra Argentina en el Mundial 2026

El Mundial 2026 ha dejado momentos inolvidables, desde la histórica participación de Cabo Verde hasta las "remadas vikingas" de los aficionados noruegos o el 'Wonderwall' de Oasis convertido en el 'himno' improvisado de la selección inglesa.

No obstante, nada se compara a la cantidad de memes que han surgido tras la final, en la que este domingo España se proclamó campeona del mundo por segunda vez después de vencer 1-0 a Argentina. Lo cierto es que tener una lengua en común lo ha hecho mucho más fácil.

Yamal bañando a Messi

Uno de los memes que más ha triunfado es esta recreación de la foto de Messi y un bebé Lamine Yamal en 2007.

También se ha viralizado este vídeo del defensa de la selección española Marc Cucurella trasportando la réplica de la Copa en una bolsa de plástico.

Y este otro sobre cómo el resto de países, caracterizados como gatos, vieron el partido entre España y Argentina (dos ratones peleando) en la final del Mundial.

El verdadero "Oh, Ferran"

Asimismo, se han visto varios vídeos del delantero de la selección española Ferran Torres tras marcar el gol de la victoria, con el audio viral de la creadora de contenido Rocío Rodrigo: "Oh, Ferran Oh Ferran".

Y memes sobre la reacción de los aficionados españoles cada vez que Unai Simón abandonaba la portería.

'Madrazos' en el campo

Tampoco faltan los memes sobre los momentos de tensión entre España y Argentina, como este vídeo del centrocampista argentino Leandro Paredes felicitando a la selección española tras su enfrentamiento con Gavi.

O este montaje sobre las 'amenazas' de Cucurella a Messi durante la final: "Te voy a enseñar las muelas. Voy a por ti".

Resumen del partido

Mientras las redes sociales siguen llenándose de 'edits' de los jugadores de la Selección Española, algunos usuarios, como 'whoissmaiz', ha decidido compartir su resumen de la final hecho a partir de memes.