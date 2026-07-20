El horóscopo de mañana, martes 21 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 21 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una conversación laboral puede ir mejor de lo que espera. En temas económicos, no arriesgue por orgullo. El amor pide gestos constantes.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una oportunidad puede asustarle, pero también moverle. Revise detalles antes de decidir. La pareja agradecerá más presencia y menos rutina.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

No convierta una crítica en batalla. En el trabajo, todavía hay margen. En casa, hacer pequeños cambios le renovará el ánimo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La prosperidad crece si administra mejor lo que tiene. En el trabajo, muestre interés. En el amor, acepte diferentes maneras de amar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su talento puede verse si mantiene la disciplina. Una tensión afectiva necesita tiempo. En dinero, una idea antigua vuelve con fuerza.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabaje con prudencia y no comparta todos sus planes. En el amor, acepte salir más. Un ingreso o ayuda puede aliviarle.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una gestión económica puede avanzar gracias a un contacto. En el trabajo, responda con calma. En el amor, cierre puertas antiguas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una decisión económica necesita menos orgullo y más cabeza. En el trabajo, confíe en su experiencia. El amor pide distancia sana.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

No se acelere con reformas o cambios. En el trabajo, su habilidad será útil. En pareja, mida las críticas.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una dificultad económica puede pesarle, pero no es definitiva. En el trabajo, alguien reconoce su valor. Cuide mejor el descanso.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un cambio de trato puede mejorar relaciones. En el trabajo, busque opciones menos rutinarias. En el amor, no sostenga fantasías.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una preocupación económica puede ser más grande en su cabeza que en la realidad. En el trabajo, proteja su autoestima.