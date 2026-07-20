Una familia catalana publica cada año una esquela para recordar la muerte de su hijo en un accidente: "Tras cuatro años, la Audiencia de Girona cree que habría que investigar qué pasó"

El 12 de julio de 2022, un adolescente menor de edad falleció tras salir proyectado de un circuito privado de motocross y caer en la C-66 a su paso por Forallac (Girona), donde fue arrollado por un todoterreno. Se trataba de Aritz Salsas Gurruchaga, a quien desde aquel fatídico accidente su familia le dedica una emotiva esquela anual para recordarle y contarle todo lo que sucede, como que el Barça del que era aficionado "ha vuelto a ganar la Liga con Flick y los chicos de la Masia. El Madrid nada de nada".

Este año, cuando se cumple el cuarto aniversario, la familia también aplaude que la Audiencia de Girona "cree que se tendría que investigar todo lo que sucedió" en aquel accidente, "un poco de luz en la oscuridad, ya era hora", manifiestan. En la esquela de 2025, lamentaban la lentitud de la justicia y que todavía no les hubieran explicado qué pasó realmente en aquel accidente.

Esquela de Aritz Salsas / EP

"'Temps era temps', que decía Serrat. Tiempo de baños en Formentera, tiempo de partidos en el Camp Nou, tiempo de esquiadas en Masella. Tiempos que nunca volverán, y que seguro fueron mejores", dice la esquela. "La Ione y los papis te echamos muy de menos, los abuelos y todos tus amigos también. Ellos vienen por casa cada semana o nos llaman de lejos. El año que viene acaban la carrera, como tu habrías hecho, y la Ione la empezará en La Salle, con la Nussa claro, cerca de casa. Estamos muy orgullosos de ella". "Estad atentos, tú y los abuelos, cuando salga el 'arc de Sant Martí'. "Aritz, descansa y pensa que nos volveremos a ver... pero todavía no", termina la esquela.

Un recuerdo para él cada 12 de julio

Desde el primer año del fallecimiento del menor, cada 12 de julio la familia publica una esquela para recordarlo y explicarle todo lo que ocurre desde que no está. "Haz caso de los abuelos mayores, no les hagas rabiar. Despierta al abuelo tirándole del bigote y pídele a la abuela que te haga unos huegos fritos para desayunar", le dicen en la esquela del primer aniversario.

Esquela del primer aniversario / EPC

"Algunas cosas siguen igual, el Barça no juega a nada y el Madrid vuelve a ser campeón de Europa", le escribieron en 2024. En esa misma carta decían: "Nos sentamos en la mesa y no estás. Subimos al coche y no estás. Te llamamos, pero no lo coges. Te chillamos, pero no contestas. Te queremos".

Noticias relacionadas

Esquela del segundo aniversario / EPC

"Aún no nos han explicado por qué pasó"

"Dicen que el tiempo lo cura todo. Mentira. El tiempo solo nos pone en nuestro lugar. Nos recuerda lo que nos queda por delante, que no es ni más ni menos que más de 30 años sin ti", rezaba la esquela del año pasado. "Aún no nos han explicado por qué pasó [el accidente]. La justicia es demasiado lenta, demasiado aburrida", decían. Un año después, tal como aplaudían en la esquela más reciente, la justicia empezará a investigar lo sucedido en el accidente de tráfico de Forallac de 2022 en el que el menor perdió la vida.