Dos ventiladores y una ventana: el truco de los expertos para refrescar la casa cuando no tienes aire acondicionado

Cuando aprieta el calor, el ventilador se convierte en uno de los aparatos más utilizados en casa. Consume menos que el aire acondicionado, se puede mover fácilmente de una habitación a otra y ayuda a aliviar la sensación térmica en los días más sofocantes.

Sin embargo, muchas veces se usa mal. Colocarlo directamente frente al sofá, la cama o la mesa de trabajo puede refrescar en el momento, pero no siempre ayuda a sacar el calor acumulado dentro de la vivienda.

La clave está en usar el ventilador no solo para lanzar aire hacia una persona, sino para mover el aire de la casa, renovar el ambiente y favorecer la salida del calor. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) recomienda utilizar ventiladores junto con puertas o ventanas abiertas para aumentar la ventilación en el interior, siempre que las condiciones exteriores lo permitan.

A partir de esa idea, uno de los métodos más sencillos consiste en utilizar dos ventiladores para crear una corriente de aire: uno ayuda a introducir aire más fresco y el otro expulsa el aire caliente acumulado.

El error más habitual con el ventilador

El ventilador no enfría el aire como lo hace un sistema de aire acondicionado. Lo que hace es moverlo. Por eso, si se deja fijo apuntando siempre al mismo punto, puede aliviar durante unos minutos, pero no elimina el aire caliente de la habitación.

En una vivienda recalentada, el problema no siempre es la falta de aire en movimiento, sino que ese aire ya está caliente. Por eso, para que el ventilador sea más eficaz, conviene utilizarlo como una herramienta de ventilación.

El objetivo es sencillo: ayudar a que el aire caliente salga y, cuando sea posible, facilitar la entrada de aire más fresco desde el exterior o desde otra zona de la casa.

Cómo colocar el primer ventilador

El primer ventilador debe colocarse en una zona más fresca de la vivienda. Puede ser una habitación que reciba menos sol, una ventana orientada a una zona sombreada o una estancia donde la temperatura sea más baja.

En ese caso, el ventilador debe orientarse hacia el interior para ayudar a introducir aire más fresco en casa.

Este gesto funciona especialmente bien a primera hora de la mañana, al caer la tarde o durante la noche, cuando fuera puede hacer menos calor que dentro de la vivienda.

Dónde poner el segundo ventilador

El segundo ventilador debe colocarse en una zona más caliente o en una ventana opuesta, orientado hacia fuera. Su función será expulsar el aire caliente acumulado en la casa. Así se crea una corriente entre dos puntos: el aire entra por una zona más fresca, atraviesa la vivienda y sale por la zona más cálida. Es lo que se conoce como ventilación cruzada.

Este sistema puede resultar especialmente útil en casas con ventanas en lados opuestos, pasillos largos o habitaciones comunicadas. También funciona bien cuando una parte de la vivienda recibe menos sol y se mantiene algo más fresca durante determinadas horas.

Cuándo funciona mejor el truco de los dos ventiladores

Este método no debe utilizarse a cualquier hora. Para que sea realmente eficaz, conviene ponerlo en práctica cuando la temperatura exterior sea más baja que la interior. En plena ola de calor, abrir ventanas durante las horas centrales del día puede tener el efecto contrario: entra aire caliente y la vivienda se recalienta todavía más.

Por eso, durante las horas de más sol, lo recomendable es mantener persianas bajadas, cerrar cortinas en las habitaciones más expuestas y evitar que el calor entre. La ventilación conviene reservarla para los momentos más frescos del día.

El truco en casas de dos plantas

En viviendas de dos o más plantas hay otro detalle importante: el aire caliente tiende a subir. Por eso, puede ser útil colocar un ventilador en una ventana superior orientado hacia fuera para expulsar ese calor acumulado.

Al mismo tiempo, otro ventilador puede favorecer la entrada de aire más fresco desde una zona baja, más sombreada o menos expuesta al sol. De esta forma se aprovecha mejor el movimiento natural del aire y se ayuda a que el calor no quede atrapado en la parte alta de la vivienda.

El truco de los dos ventiladores no enfría como un aire acondicionado. No baja la temperatura del aire de la misma forma ni sirve igual en todos los pisos. Pero sí puede ayudar a renovar el ambiente, mejorar la circulación del aire y aumentar la sensación de frescor cuando las condiciones exteriores acompañan.

La diferencia está en dejar de usar el ventilador como un aparato que solo apunta a una persona y empezar a usarlo como una herramienta para mover el aire de toda la casa.

Otros gestos para mantener la casa más fresca

Para reforzar el efecto de los ventiladores, conviene mantener las persianas bajadas durante las horas de más sol, cerrar cortinas en las habitaciones más expuestas y evitar el uso de electrodomésticos que generen calor en los momentos centrales del día.

También es importante ventilar con estrategia. No se trata de abrir todas las ventanas a cualquier hora, sino de elegir los momentos en los que el aire exterior sea más fresco y hacerlo durante el tiempo suficiente para renovar el ambiente sin recalentar la vivienda.

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Con estos pequeños ajustes, dos ventiladores bien colocados pueden convertirse en una solución sencilla, económica y eficaz para combatir el calor en casa sin depender siempre del aire acondicionado.