Juan López, maratoniano de 82 años: "Mi hija me recomendó que me pusiera a correr, yo antes solo andaba"

Juan López es la prueba de que nunca es tarde para empezar a correr. A sus 82 años, es todo un maratoniano que estableció el récord del mundo para mayores de 80 años en distancia de 50 kilómetros. Pero no todo fue un camino de rosas hasta ese punto.

Juan López explica por qué respirar bien no significa estar preparado para correr

El veterano corredor explica cómo el cuerpo puede engañarnos cuando empezamos a correr. Tras completar varios kilómetros y comprobar que la respiración se mantiene estable, es fácil pensar que ya nos hemos convertido en corredores. Sin embargo, el resto del organismo puede no estar todavía preparado.

Juan López cuenta así la historia de cómo empezó a correr: todo se remonta a una época en la que empezó a hacer el Camino de Santiago. Pero lo hacía caminando. Pasaba muchas horas fuera de casa a lo largo de un día porque andar con objetivos de largas distancias requiere de entrenar mucho tiempo.

Esto siguió así hasta que un día, una de sus hijas le sugirió que dejara de caminar y se pusiera a correr. Su hija quería que no pasara tanto tiempo fuera de casa. Y la realidad es que fue algo que cogió por sorpresa hasta al propio Juan López.

El maratoniano aseguraba que antes de eso no había corrido en toda su vida. En el momento de empezar con ello lo vio todo muy negativo: después de apenas un minuto corriendo ya sentía que le faltaba el aire. Pensaba que definitivamente lo de correr no estaba hecho para él.

Juan López / SPORT.es / H. FRAILE

Dicho esto, Juan no tiró la toalla. Siguió corriendo y poco a poco fue aumentando la distancia y el tiempo que podía mantener corriendo. Pero cuando en el apartado cardiorrespiratorio empezó a encontrarse cómodo dio con otra barrera: las lesiones físicas.

Según la experiencia de Juan, el cuerpo requiere de más tiempo para desarrollarse a nivel muscular que para conseguir una respiración adecuada. Y ahí es cuando comparte sus dos consejos clave: la paciencia y el trabajo dedicado.

El caso de Juan López, corredor y deportista, a los 82 años / SPORT.es

El corredor explica que al empezar a correr es necesario hacerlo poco a poco. Tampoco conviene asumir que, por ser capaz de correr durante 30 minutos, el cuerpo ya está preparado para soportar cualquier entrenamiento. Es un proceso que requiere de tiempo y constancia.

Por otro lado, también señala que es muy importante trabajar debidamente la musculatura. Desarrollar tendones, fortalecer articulaciones y demás ayudará a evitar lesiones al correr y a hacer que el rendimiento del cuerpo mejore gradualmente.

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En definitiva, Juan López habla desde una experiencia especialmente valiosa: nunca había corrido hasta que decidió intentarlo y, gracias a la paciencia, la constancia y el fortalecimiento adecuado, terminó convirtiéndose en una referencia mundial. Su historia demuestra que empezar tarde no impide llegar lejos, pero también que el cuerpo necesita tiempo para adaptarse.