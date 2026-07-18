José Antonio vive en un camión camperizado de 12 metros cuadrados ("con garaje para moto incluido") y no paga hipoteca, agua ni luz

"No pago hipoteca, agua ni luz. Vivo en 12 m² dentro de este camión". Con esta afirmación, José Antonio, funcionario y creador de contenido, presenta la vivienda sobre ruedas donde ha decidido instalarse. Lo hace en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, @illojoce, en el que enseña cómo se ha aprovechado cada rincón del vehículo.

El camión camperizado, bautizado con el nombre de «El One Piece», esconde un interior que se aleja de la imagen habitual de una furgoneta con un espacio reducido para dormir. Nada más entrar hay un salón con más de 2,30 metros de altura, una característica que aporta amplitud y permite moverse con más comodidad.

Una cocina equipada hasta el último detalle

La zona de día comparte espacio con una cocina equipada con fogón de gas, fregadero y nevera de 85 litros. El equipamiento también incorpora un microondas y un pequeño mueble destinado a guardar botellas de vino.

La distribución de los 12 metros cuadrados permite incluir, además, un armario de grandes dimensiones y un baño completo con ducha. José Antonio muestra que la ducha tiene suficiente espacio para utilizarla cómodamente, una de las prestaciones más difíciles de integrar en este tipo de vehículos.

La zona de descanso está formada por una cama de 1,35 metros de ancho y dos metros de largo. Todo el mobiliario ha sido pensado para combinar diferentes funciones y aprovechar una superficie limitada sin renunciar a los elementos esenciales de una vivienda convencional.

Un garaje para una moto de gran cilindrada

La parte más sorprendente del camión se encuentra en la zona posterior. "Una de las cosas más alucinantes es el garaje, donde puedes poner incluso una moto de 1.000 cc", explica el funcionario en el vídeo.

Mediante un sistema que permite adaptar el espacio interior, el vehículo puede transportar una motocicleta de gran cilindrada. De esta manera, José Antonio dispone de un segundo medio de transporte para los desplazamientos cortos sin tener que mover siempre el camión.

Sin facturas domésticas, pero con otros gastos

Vivir sobre ruedas permite prescindir de una hipoteca o de un alquiler convencional y, en el caso de José Antonio, también de los recibos habituales de agua y electricidad. Este estilo de vida, sin embargo, no significa que los gastos desaparezcan completamente.

La compra y la transformación del vehículo requieren una inversión inicial importante. También hay que asumir el combustible, el seguro, los impuestos, las revisiones mecánicas, las posibles averías y el mantenimiento de los sistemas de agua y energía. A todo esto se añade la necesidad de disponer de lugares adecuados para estacionar y vaciar los depósitos.

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A pesar de estas limitaciones, José Antonio defiende una manera de vivir basada en la movilidad, la autosuficiencia y el aprovechamiento del espacio. A través de su cuenta de TikTok comparte el funcionamiento de su casa sobre ruedas y las experiencias cotidianas de una vida alejada de las viviendas convencionales.

Fuente: Empordà