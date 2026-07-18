El horóscopo de mañana domingo, 19 de julio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodiaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana domingo, 19 de julio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La paz con alguien querido se refuerza con pequeños gestos. No remueva discusiones pasadas. Un rato al aire libre le hará bien.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La proximidad física y emocional puede crecer si deja fuera las prisas. Cuide el descanso y comparta planes sencillos con gente cercana.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La melancolía puede bajar si ordena su espacio. Una conversación amable le recordará que no hace falta defenderse siempre.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La sensibilidad estará alta. Acepte que no todo el mundo habla de amor igual. Una actividad creativa le dará alivio.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una pausa sentimental puede ayudarle a entender qué quiere. No decida desde el dolor. La lectura o el estudio le calmarán la cabeza.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La compañía de un amigo puede ser medicina. No esconda tanto sus miedos. Abrirse un poco le dará descanso.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

El día puede traer ternura y ganas de empezar mejor. Mueva el cuerpo, aunque sea poco. El ánimo lo notará.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Cerrar una etapa no significa perderlo todo. Cuide su orgullo. Una conversación íntima puede darle más serenidad.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La armonía depende de no remarcar todos los defectos. Ría más y corrija menos. Una comida ligera le sentará bien.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La pareja o la familia agradecerán un gesto atento. No cargue el domingo de preocupaciones. Desconectar también es responsabilidad emocional.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Ver una situación con claridad puede doler, pero le devolverá libertad. Una amistad noble le ayudará a recolocarse.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La nostalgia puede visitarle, pero no manda sobre usted. Vaya con calma en el amor. Un plan dulce le hará bien.