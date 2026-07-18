Bebidas refrescantes
Los expertos coinciden: el motivo por el que no debes pedir una cerveza sin espuma
Esta capa blanca se conoce como giste y es esencial para disfrutar de la cerveza en las mejores condiciones
El cambio de hábitos y los precios redujeron un 4,4% el consumo de cerveza el año pasado en España
Catalunya, en aviso rojo ante un miércoles de temperaturas extremas que ya se perfila como el día más cálido de lo que llevamos de verano
Catalunya afronta este miércoles una jornada marcada por avisos rojos por calor extremo en varias comarcas, con temperaturas que pueden volver a superar los 40 grados en puntos del interior.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activado el nivel máximo de alerta ante un episodio que dejará registros muy elevados y noches especialmente cálidas.
En plena segunda ola de calor, el aire acondicionado, el ventilador o una bebida fría parecen ser las mejores aliadas frente a las altas temperaturas.
50 litros por persona
Una de las bebidas favoritas de los españoles sigue siendo la cerveza. Y aunque, según los últimos datos del sector, el consumo de cerveza descendió ligeramente en 2025, hasta los 50 litros por persona al año, España continúa situándose entre los principales consumidores de esta bebida en Europa.
Sin embargo, más allá de lo refrescante que sea, hay un elemento que suele generar debate entre clientes y camareros: la espuma. Mientras algunos consideran que resta cantidad a la bebida, los expertos sostienen que cumple con una función esencial para disfrutar de la cerveza en las mejores condiciones.
Mejora la experiencia sensorial
En primer lugar, la espuma de la cerveza, conocida como giste, ayuda a proteger la bebida de la oxidación, un proceso que puede alterar sus propiedades de aroma y textura, además de modificar su sabor, según explica la cervecera Moritz.
Desde Cervezas Badúm señalan que la espuma también ayuda a mantener el gas carbónico disuelto durante más tiempo y favorece que la cerveza conserve mejor sus propiedades mientras se consume, mejorando la experiencia sensorial.
Señal de un buen servicio
La presencia de esta capa blanca es una señal de que la bebida ha sido servida correctamente y de que mantiene una adecuada carbonatación (el gas disuelto que aporta burbujas y frescura).
Los especialistas en elaboración cervecera coinciden en que una buena espuma debe ser cremosa, persistente y uniforme. La asociación Cerveceros Caseros destaca que esta capa protege los compuestos aromáticos más volátiles y contribuye a preservar el equilibrio de la cerveza desde el primer sorbo hasta el último.
No es por estética
La cantidad ideal puede variar según el estilo de cerveza, pero los expertos descartan la idea de que una cerveza sin espuma sea sinónimo de mayor calidad. De hecho, una ausencia total de espuma puede indicar problemas en el servicio, en la limpieza del vaso o, incluso, en la conservación del producto.
Por lo tanto, los profesionales del sector recuerdan que esta capa blanca que muchos intentan evitar no está ahí por estética, sino que tiene una función mucho más importante para dar una buena experiencia al consumidor.
- Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont: última hora, en directo
- Josep Pedrerol pone rumbo a Mediaset y habla emocionado de su marcha de Atresmedia: 'Ha sido una pasada, nos han dado libertad y cariño
- Podría ser el emprendedor más joven de la historia: monta un negocio de venta de huevos con solo 6 años
- Silvia Intxaurrondo libra hoy su batalla con RTVE en los juzgados mientras medita si aceptar una oferta de La Séptima
- España registra otro miércoles infernal con 44,4ºC en Valencia y 42,4ºC en Catalunya mientras se prepara para la llegada de otra ola de calor extremo
- Unai Simón protagoniza un inesperado momento con una periodista que enamora a las redes y comparan con Iker y Sara
- Contreras responde sin tapujos al supuesto fichaje de Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz y Àngels Barceló por La Séptima, el nuevo canal de la TDT
- Rosalía entra en el examen para obtener la nacionalidad española: 'Una de las cantantes españolas más famosas actualmente es...